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Giriş Tarihi: 6.8.2023

21 yaşındaki Gvardiol 90 milyon ile tarihe geçti

21 yaşındaki Gvardiol 90 milyon ile tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'in şampiyonu Manchester City, rekor bir transfere imza attı. İngiliz ekibi, Alman kulübü Leipzig forması giyen Hırvat stoper Josko Gvardiol'u tam 90 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Bu rakam, 21 yaşındaki yıldızı futbol tarihinin en pahalı savunmacısı yaptı. Bundan önceki rekor, 2019 yılında 87 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Leicester City'den, Manchester United'a giden İngiliz oyuncu Harry Maguire'e aitti. Juvenus da Matthijs de Ligt'ı 86 milyon Euro ile Ajax'tan almıştı. Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Gvardiol, 2021-22 sezonundan itibaren oynamaya başladığı Leipzig'de 2 Almanya Kupası kazandı.

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21 yaşındaki Gvardiol 90 milyon ile tarihe geçti
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