21 yaşındaki Gvardiol 90 milyon ile tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'in şampiyonu Manchester City, rekor bir transfere imza attı. İngiliz ekibi, Alman kulübü Leipzig forması giyen Hırvat stoper Josko Gvardiol'u tam 90 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı.Bundan önceki rekor,Juvenus da Matthijs de Ligt'ı 86 milyon Euro ile Ajax'tan almıştı. Dinamo Zagreb altyapısından yetişen Gvardiol, 2021-22 sezonundan itibaren oynamaya başladığı Leipzig'de 2 Almanya Kupası kazandı.