Avrupa’da play-off rakipleri belli oluyor

Avrupa kupalarında play-off turunun kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Temsilcilerimizden Galatasaray'ın seribaşı olarak katılacağıbaşlayacak. Sarı-kırmızılıların, Ljubljana'yı geçmesi halinde muhtemel rakipleri Slovan Bratislava / Maccabi Haifa galibi, Molde / Klaksvik galibi, Rakow / Aris Limassol galibi ya da Antwerp olacak.ve'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı Konferans Ligi elemelerindekiŞampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Konferans Ligi'nde de 24 Ağustos ile 31 Ağustos'ta oynanacak.