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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Avrupa’da play-off rakipleri belli oluyor

Avrupa’da play-off rakipleri belli oluyor
Avrupa kupalarında play-off turunun kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Temsilcilerimizden Galatasaray'ın seribaşı olarak katılacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılıların, Ljubljana'yı geçmesi halinde muhtemel rakipleri Slovan Bratislava / Maccabi Haifa galibi, Molde / Klaksvik galibi, Rakow / Aris Limassol galibi ya da Antwerp olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise TSİ 15.00'te çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Konferans Ligi'nde de 24 Ağustos ile 31 Ağustos'ta oynanacak.

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Avrupa’da play-off rakipleri belli oluyor
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