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Giriş Tarihi: 7.8.2023 14:40

İngiltere, Dünya Kupası'nda penaltılarla turladı

DHA
İngiltere, Dünya Kupası’nda penaltılarla turladı

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda İngiltereNijerya’yı penaltılarla 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Brisbane Stadyumu'nda normal maç süresi ve uzatmaları 0-0 biten mücadelede İngiltere'den Bethany England, Rachel Daly, Alex Greenwood ve Chloe Kelly penaltılarda topu ağlarla buluşturdu. Georgia Stanway ise penaltı atışını kaçırdı.

Nijerya ise penaltılarda Rasheedat Ajibade ve Christy Ucheiben ile topu filelere gönderdi. Desire Oparanozie ve Michelle Alozie penaltı atışından yararlanamadı. Rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan İngilizler, adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere'de Lauren Elizabeth James, rakibine yaptığı sert hareketin ardından VAR uyarısıyla 87'nci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İngiltere, çeyrek finalde Kolombiya-Jamaika mücadelesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

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İngiltere, Dünya Kupası'nda penaltılarla turladı
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