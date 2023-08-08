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Giriş Tarihi: 8.8.2023 16:55

Fransa, Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım oldu!

DHA
Fransa, Kadınlar Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen son takım oldu!

Fransa, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas'ı 4-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. Organizasyonun son 16 turundaki son maçta Fransa ile Fas, Hindmarsh Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fransa, 15'inci dakikada Kadidiatou Diani, 20'nci dakikada Kenza Dali ve 23'üncü dakikada Eugenie Le Sommer'ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi. 70'inci dakikada Eugenie Le Sommer, kendisinin 2'nci takımının ise 4'üncü golünü kaydetti: 4-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fransa, sahadan 4-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükselen son takım oldu.

Fransa, Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalinde Avustralya ile eşleşti. Avustralya, son 16 turunda Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Avustralya-Fransa çeyrek final maçı, 12 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00'da Suncorp Stadyumu'nda oynanacak.

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Fransa, Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım oldu!
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