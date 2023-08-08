Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Play-off bizi bekliyor!
Giriş Tarihi: 8.8.2023

Play-off bizi bekliyor!

Play-off bizi bekliyor!
Aslan, Olimpija'yı elemesi durumunda Devler Ligi'ne kalmak için Klaksvik-Molde turunu geçen ekiple eşleşecek
SON VIRAJ! KLAKSVİK-MOLDE
ŞAMPIYONLAR Ligi gruplarına yeniden katılmak için mücadele eden G.Saray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde playoff'ta Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)- Molde (Norveç) eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Devler Ligi grup aşaması öncesindeki son tur olan play-off maçlarının ilki 22-23 Ağustos'ta, rövanşı ise 29-30 Ağustos'ta oynanacak. Öte yandan sarı-kırmızılılar Sloven ekibine elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. G.Saray'ın bu aşamada ise rakibi Karabağ (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin kazananı olacak. Avrupa Ligi Play-off maçları ise 24-31 Ağustos'ta oynanacak.

Sloven Maribor sonrasında Fenerbahçe, Konferans Ligi play-off'ta Twente-Riga kazananı ile kozlarını paylaşacak
SIRADAKİ DURAK TWENTE-RİGA
MARIBOR ile UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe, tur vizesi alırsa bir sonraki rakip Twente-Riga eşleşmesinden gelecek. Hollanda Ligi'ni geçen yıl 5. sırada tamamlayan Twente, Türk Milli Takımı formasını da giyen Naci Ünüvar'ı bu sezon kiralık olarak da kadrosuna katmış durumda. Diğer yanda ise 2022'de Letonya Ligi'ni 2. tamamlayan ve 13 milyon Euro değere sahip olan Riga bulunuyor. Riga, 2023 sezonunda 25 maçın geride kaldığı ligde şu anda ise 64 puanla zirvede ve şampiyonluğa koşuyor.

Neftçi eşleşmesini geçmesi halinde Kara Kartal, Yunan Aris ile Ukrayna temsilcisi D.Kiev'in galibini bekleyecek
NEFTÇİ SONRASI ARİS-D.KİEV
UEFA Konferans Ligi'nde yarın Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Azerbaycan ekibini elemesi halinde Aris- Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Ukrayna kulübü D.Kiev, daha önce Türk takımları ile 24 kez karşı karşıya gelirken takımlarımızın da Avrupa'da en çok karşılaştığı ekip durumunda. Türk takımlarına karşı Kiev'in 13 mağlubiyet, 5 galibiyeti var. Siyah-beyazlılar 10 defa Ukrayna ekibine karşı mücadele ederken Aris ise geçen sezon Yunanistan Ligi'ni 5. sırada bitirerek Konferans Ligi bileti aldı.

Cluj'u devirerek tarih yazan Adana Demirspor, Osijek'e bileniyor. Play-off sınavı ise Olympiakos-Genk eşleşmesinden
ADANA DEMİR'E OLYMPİAKOS-GENK
TARIHINDEKI ilk Avrupa Kupası eşleşmesinde Cluj'u saf dışı bırakarak büyük bir başarıya imza atan Adana Demirspor, Hırvat ekibi Osijek karşısında play-off'a çıkma mücadelesi verecek. Lacivert-mavililer turu geçerse Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos- Genk eşleşmesinin kaybedenini bekleyecek. Yunan kulübü Olympiakos, 88.7 milyon Euro'luk bütçesi ile ligde 3. olmuştu. Genk ise 130 milyon Euro'luk bütçesi ile turnuvanın en önemli takımlarından biri… Adana Demir ilk maçı 24 Ağustos'ta, rövanşı ise 31 Ağustos'ta oynayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
İYİ Parti ve CHP ile ilgili bomba '26 Ağustos' kulisi! Meral Akşener: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz
Akaryakıta zam üstüne zam
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi MİT ve jandarmanın iş birliğiyle yakalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AB ile ticarette yeni dönem: Bakan Ömer Bolat 'Uzlaştık' diyerek duyurdu
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Hasta olan eşini terk etti
SON DAKİKA: Adana Kozan'da korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Play-off bizi bekliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA