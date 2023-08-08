Play-off bizi bekliyor!

Aslan, Olimpija'yı elemesi durumunda Devler Ligi'ne kalmak için Klaksvik-Molde turunu geçen ekiple eşleşecek SON VIRAJ! KLAKSVİK-MOLDE
ŞAMPIYONLAR Ligi gruplarına yeniden katılmak için mücadele eden G.Saray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde playoff'ta Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)- Molde (Norveç) eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Devler Ligigrup aşaması öncesindekison tur olan play-off maçlarınınilki 22-23 Ağustos'ta,rövanşı ise 29-30 Ağustos'taoynanacak. Öte yandan sarı-kırmızılılar Sloven ekibine elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. G.Saray'ın bu aşamada ise rakibi Karabağ (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin kazananı olacak. Avrupa Ligi Play-off maçları ise 24-31 Ağustos'ta oynanacak.
Sloven Maribor sonrasında Fenerbahçe, Konferans Ligi play-off'ta Twente-Riga kazananı ile kozlarını paylaşacak SIRADAKİ DURAKTWENTE-RİGA
MARIBOR ile UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe, tur vizesi alırsa bir sonraki rakip Twente-Riga eşleşmesinden gelecek. Hollanda Ligi'nigeçen yıl 5. sırada tamamlayanTwente, Türk MilliTakımı formasını da giyenNaci Ünüvar'ı bu sezon kiralıkolarak da kadrosuna katmışdurumda. Diğer yanda ise 2022'de Letonya Ligi'ni 2. tamamlayan ve 13 milyon Euro değere sahip olan Riga bulunuyor. Riga, 2023 sezonunda 25 maçın geride kaldığı ligde şu anda ise 64 puanla zirvede ve şampiyonluğa koşuyor.
Neftçi eşleşmesini geçmesi halinde Kara Kartal, Yunan Aris ile Ukrayna temsilcisi D.Kiev'in galibini bekleyecek NEFTÇİ SONRASIARİS-D.KİEV
UEFA Konferans Ligi'nde yarın Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Azerbaycan ekibini elemesi halinde Aris- Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Ukrayna kulübüD.Kiev, daha önce Türktakımları ile 24 kez karşıkarşıya gelirken takımlarımızında Avrupa'da ençok karşılaştığı ekip durumunda. Türk takımlarına karşı Kiev'in 13 mağlubiyet, 5 galibiyeti var. Siyah-beyazlılar 10 defa Ukrayna ekibine karşı mücadele ederken Aris ise geçen sezon Yunanistan Ligi'ni 5. sırada bitirerek Konferans Ligi bileti aldı.
Cluj'u devirerek tarih yazan Adana Demirspor, Osijek'e bileniyor. Play-off sınavı ise Olympiakos-Genk eşleşmesinden ADANA DEMİR'E OLYMPİAKOS-GENK
TARIHINDEKI ilk Avrupa Kupası eşleşmesinde Cluj'u saf dışı bırakarak büyük bir başarıya imza atan Adana Demirspor, Hırvat ekibi Osijek karşısında play-off'a çıkma mücadelesi verecek. Lacivert-mavililer turu geçerse Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos- Genk eşleşmesinin kaybedenini bekleyecek. Yunan kulübüOlympiakos, 88.7 milyonEuro'luk bütçesi ile ligde 3.olmuştu. Genk ise 130 milyonEuro'luk bütçesi ile turnuvanınen önemli takımlarındanbiri… Adana Demir ilk maçı 24 Ağustos'ta, rövanşı ise 31 Ağustos'ta oynayacak.