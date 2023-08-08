Play-off bizi bekliyor!

Aslan, Olimpija'yı elemesi durumunda Devler Ligi'ne kalmak içinturunu geçen ekiple eşleşecekŞAMPIYONLAR Ligi gruplarına yeniden katılmak için mücadele eden G.Saray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde playoff'ta Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)- Molde (Norveç) eşleşmesinin galibi ile oynayacak.Öte yandan sarı-kırmızılılar Sloven ekibine elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. G.Saray'ın bu aşamada ise rakibi Karabağ (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin kazananı olacak. Avrupa Ligi Play-off maçları ise 24-31 Ağustos'ta oynanacak.Sloven Maribor sonrasında Fenerbahçe, Konferans Ligi play-off'takazananı ile kozlarını paylaşacakMARIBOR ile UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe, tur vizesi alırsa bir sonraki rakip Twente-Riga eşleşmesinden gelecek.Diğer yanda ise 2022'de Letonya Ligi'ni 2. tamamlayan ve 13 milyon Euro değere sahip olan Riga bulunuyor. Riga, 2023 sezonunda 25 maçın geride kaldığı ligde şu anda ise 64 puanla zirvede ve şampiyonluğa koşuyor.Neftçi eşleşmesini geçmesi halinde Kara Kartal, Yunanile Ukrayna temsilcisigalibini bekleyecekUEFA Konferans Ligi'nde yarın Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Azerbaycan ekibini elemesi halinde Aris- Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile oynayacak.Türk takımlarına karşı Kiev'in 13 mağlubiyet, 5 galibiyeti var. Siyah-beyazlılar 10 defa Ukrayna ekibine karşı mücadele ederken Aris ise geçen sezon Yunanistan Ligi'ni 5. sırada bitirerek Konferans Ligi bileti aldı.Cluj'u devirerek tarih yazan Adana Demirspor, Osijek'e bileniyor.Olympiakos-Genk eşleşmesindenTARIHINDEKI ilk Avrupa Kupası eşleşmesinde Cluj'u saf dışı bırakarak büyük bir başarıya imza atan Adana Demirspor, Hırvat ekibi Osijek karşısında play-off'a çıkma mücadelesi verecek. Lacivert-mavililer turu geçerse Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos- Genk eşleşmesininbekleyecek.Adana Demir ilk maçı 24 Ağustos'ta, rövanşı ise 31 Ağustos'ta oynayacak.