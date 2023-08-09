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Giriş Tarihi: 9.8.2023 21:46

Tahkim Kurulu'nun yeni başkanı Mustafa Demirel oldu

Tahkim Kurulu’nun yeni başkanı Mustafa Demirel oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun yeni Başkanı Mustafa Demirel oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun yeni Başkanı Mustafa Demirel oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un yerine başkanlığa Mustafa Demirel'in getirildiğini açıkladı. Kurulun yedek üyesi Yavuz Aksoy ise asıl üye olarak atandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 09.08.2023 tarihli toplantısında Tahkim Kurulu Üyesi Mustafa Demirel'in Tahkim Kurulu Başkanı, Tahkim Kurulu Yedek Üyesi Yavuz Aksoy'un ise Tahkim Kurulu Asıl Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Tahkim Kurulu'nun yeni başkanı Mustafa Demirel oldu
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