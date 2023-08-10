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Giriş Tarihi: 10.8.2023 23:13

Becao’dan ilk maçta siftah

Becao’dan ilk maçta siftah

Fenerbahçe’nin yeni transferi Rodrigo Becao, forma giydiği ilk maç olan Maribor’a karşı golünü atmayı başardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti geriden golleri Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic kaydetti. Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao, mücadeleye 11'de başladı. İlk kez forma giydiği maçta performansıyla beğeni kazanan 27 yaşındaki oyuncu, 58. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında topa iyi yükselen Becao, fileleri havalandırmayı başardı.

Becao, 90 dakika sahada kaldı.

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Becao’dan ilk maçta siftah
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