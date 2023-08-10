Beşiktaş’ta Eric Bailly sesleri! Gözler Manchester United’a çevrildi...

Defansa takviye peşinde olan Beşiktaş, geçtiğimiz ay ilk teması kurarak olumlu yanıt aldığı Eric Bailly'nin transferini bitiriyor. Manchester United'da yeni sezon planlarında yer almayan Fildişi Sahilli stoper ile yapılan görüşmelerde 3 yıllık kontrat ve sezon başına 2.2 milyon Euro üzerinden anlaşma sağlandı.
BEŞİKTAŞ İMZA PARASI ÖDEMEYECEK
Oyuncuya imza parası ödenmeyecek. 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili şimdi tek beklenti, kulübünde kalan 1 yıllık kontratı üzerinden yaptığı ayrılık pazarlıklarından çıkacak sonucun istediği gibi olması.
Bailly, İngiliz ekibiyle bugün fesih için masaya oturacak. Bağlarını kopardığı takdirde hemen İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolüne girecek. Bu transferi bonservissiz tamamlamayı planlayan Beşiktaş yönetimi, orta saha takviyesi için de temaslarına devam ediyor.