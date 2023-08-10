Beşiktaş’ta Eric Bailly sesleri! Gözler Manchester United’a çevrildi...

Bailly, İngiliz ekibiyle bugün fesih için masaya oturacak. Bağlarını kopardığı takdirde hemen İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolüne girecek. Bu transferi bonservissiz tamamlamayı planlayan Beşiktaş yönetimi, orta saha takviyesi için de temaslarına devam ediyor.