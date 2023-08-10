Konferans Ligi’nde 3. tur heyecanı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor sahne alıyor

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ MARİBOR

Bir önceki turda Zimbru'ya toplam 9 gol atan F.Bahçe, sahasında Slovenya ekibi Maribor'u da farklı geçmeyi hedefliyor. Müsabaka 21.00'de

Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe, sahasında Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak.

Bir önceki turda Zimbru'ya 9 gol atan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle çıkacağı bu maçta da rakibini farklı geçerek şovu sürdürmenin peşinde. Sloven ekibi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.