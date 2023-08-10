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Giriş Tarihi: 10.8.2023 10:27 Son Güncelleme: 10.8.2023 10:29

Konferans Ligi'nde 3. tur heyecanı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor sahne alıyor

Konferans Ligi’nde 3. tur heyecanı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor sahne alıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme heyecanı bugün başlıyor. Beşiktaş deplasmanda Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe evinde Maribor'u ve Adana Demirspor da evinde Osijekiı konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde 3. tur heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor bugün sahne alacak.

BEŞİKTAŞ'IN NEFTÇİ BAKÜ'YE KONUK OLUYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, galip gelip 17 Ağustos'ta sahasındaki rövanşa avantajlı çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bakü'de büyük bir coşkuyla karşılanan Kartal, zorlu maçın havasına girdi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ MARİBOR

Bir önceki turda Zimbru'ya toplam 9 gol atan F.Bahçe, sahasında Slovenya ekibi Maribor'u da farklı geçmeyi hedefliyor. Müsabaka 21.00'de
Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe, sahasında Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak.

Bir önceki turda Zimbru'ya 9 gol atan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle çıkacağı bu maçta da rakibini farklı geçerek şovu sürdürmenin peşinde. Sloven ekibi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

ADANA DEMİRSPOR BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Tarıhinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak olan müsabaka saat 21.00'de başlayacak. CFR Cluj'u eleyerek Konferans Ligi'nde 3. tura adını yazdırmayı başaran Mavi Şimşekler, hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Hazırlıklarını tamamlayan Kluivert'ın öğrencileri, zorlu karşılaşmayı beklemeye başladı.

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Konferans Ligi'nde 3. tur heyecanı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor sahne alıyor
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