Konferans Ligi’nde 3. tur heyecanı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor sahne alıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 3. tur heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor bugün sahne alacak.
BEŞİKTAŞ'IN NEFTÇİ BAKÜ'YE KONUK OLUYOR
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak. Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, galip gelip 17 Ağustos'ta sahasındaki rövanşa avantajlı çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bakü'de büyük bir coşkuyla karşılanan Kartal, zorlu maçın havasına girdi.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ MARİBOR
Bir önceki turda Zimbru'ya toplam 9 gol atan F.Bahçe, sahasında Slovenya ekibi Maribor'u da farklı geçmeyi hedefliyor. Müsabaka 21.00'de
Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe, sahasında Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak.
Bir önceki turda Zimbru'ya 9 gol atan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle çıkacağı bu maçta da rakibini farklı geçerek şovu sürdürmenin peşinde. Sloven ekibi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
ADANA DEMİRSPOR BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR
Tarıhinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak olan müsabaka saat 21.00'de başlayacak. CFR Cluj'u eleyerek Konferans Ligi'nde 3. tura adını yazdırmayı başaran Mavi Şimşekler, hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Hazırlıklarını tamamlayan Kluivert'ın öğrencileri, zorlu karşılaşmayı beklemeye başladı.