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Giriş Tarihi: 11.8.2023 11:56

İspanya, Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

DHA
İspanya, Kadınlar Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi

İspanya, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın çeyrek final maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ve Hollanda, Yeni Zelanda'da bulunan Sky Stadyum'unda karşı karşıya geldi. Normal maç süresi 1-1 biten mücadeleyi uzatmalarda İspanya 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

İspanya'nın golünü 81. dakikada Mariona Caldentey atarken, Hollanda Stephanie van der Gragt'ın 90+1'inci dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma bölümüne gitti.

Karşılaşmanın 111. dakikasında Salma Paralluelo'nun rakip fileleri havalandırmasıyla mücadele 2-1 İspanya üstünlüğü ile sona erdi. İspanya, yarı final maçında bugün TSİ 10.30'da oynanacak Japonya- İsveç maçının galibi ile karşılaşacak.

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İspanya, Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
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