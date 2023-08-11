Kadınlar Dünya Kupası’nda İspanya’nın yarı finaldeki rakibi İsveç

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalinde Japonya ve İsveç karşı karşıya geldi. Eden Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İsveç, 32'nci dakikada Amanda IIestedt'in golüyle 1-0 önde kapattı.

İsveç, 57'nci dakikada Filippa Angeldal'ın penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi. Japonya, 87'nci dakikada Honoka Hayashi ile farkı 1'e indirse de kalan sürede başka gol olmadı ve İsveç yarı finale yükseldi. Japonya, mücadelenin 76'ncı dakikasında Riko Ueki ile penaltı atışından faydalanamadı.

İsveç- İspanya yarı final maçı 15 Ağustos Salı günü TSİ 11.00'de oynanacak.