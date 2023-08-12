Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas transferini açıkladı
Giriş Tarihi: 12.8.2023 16:33 Son Güncelleme: 12.8.2023 17:27

Son dakika: Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas transferini açıkladı

Son dakika: Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas transferini açıkladı

Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ı 10 milyon TL bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncu İlhami Siraçhan Nas'ı transfer ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, oyuncunun maliyetini açıkladı.

"Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİMDİ"

Galatasaray'ın TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu İlhami Siraçhan Nas, transferiyle ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Çok gururlu ve mutlu olduğunu söyleyen Nas, "Böyle büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Çocukluğumdan beri hayalimdi. Bugüne nasip oldu çok şükür. Çok gururluyum, mutluyum. Babam da futbolcu olduğu için biz de bu mesleğe gönül verdik. Onun izinden gitmeye çalıştık. Öncelikle burada kalıcı olup, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip Avrupa'ya gitmek istiyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Uraloğlu "Süper Hızlı Tren" projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek
FETÖ elebaşı Gülen’in ‘ölüm’ korkusu
Bakan Yaşar Güler duyurdu: Zap'ın büyük bölümü temizlendi
FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmeyin
Son dakika: Firari FETÖ’cü 1.5 milyon TL değerinde döviz ile yakalandı
İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...
Danimarka'da alçak provokasyon! Müslümanları ve Kur'an-ı Kerim'i hedef aldılar
TEI Genel Müdürü Akşit A Haber'de açıkladı: Son 9 yılda 11 milli motor ürettik
Son dakika: Trabzonspor sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas transferini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA