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Giriş Tarihi: 15.8.2023 15:42

Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş’ta Neftçi Bakü maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda yeni transfer Alex Chamberlain de yer aldı.

Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ise pas ve 5'e 2 çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Neftçi Bakü PFK maçı hazırlıklarını, yarın saat 19.00'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı çalışmayla tamamlayıp kampa girecek. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi saat 18.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

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Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçı hazırlıkları başladı
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