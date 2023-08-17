FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Krunic Dzeko’ya, De Gea ise Fred’e emanet

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kale için uzun bekleyişini bu hafta sonlandıracak. Hırvat file bekçisi Livakovic için Dinamo Zagreb'e rest çekip bir karar vermesini isteyen sarılacivertliler olumsuzluk halinde devreye Keylor Navas ve De Gea isimlerini sokacak. Navas'a (36) yaşından dolayı temkinli olan Fenerbahçe, 4 yaş daha küçük De Gea'ya sıcak bakıyor. Bu transfer için Fred olaya dahil edildi. Brezilyalı futbolcu, Manchester United'da birlikte forma giydiği İspanyol kaleci ile temasa geçip, ön hazırlığı yaptı.
İSMAİL KARTAL HIZI NEDENIYLE İSTİYOR
6 numara takviyesi için Ndombele ve Dominguez'in de yer aldığı listede teknik direktör İsmail Kartal'ın önceliği Milan forması giyen Krunic. Tecrübeli hoca, 29 yaşındaki oyuncuyu yüksek istatistiklerinden dolayı istiyor. Yorulmak nedir bilmeyen ve 90 dakika pres yapabilen Krunic için de vatandaşı Dzeko devrede. Bosnalı golcü, Rade Krunic'i en az 3 kez arayarak tecrübeli oyuncuyu ikna etmede etkili oldu.