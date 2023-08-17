FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Krunic Dzeko’ya, De Gea ise Fred’e emanet

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kale için uzun bekleyişini bu hafta sonlandıracak. Hırvat file bekçisi Livakovic için Dinamo Zagreb'e rest çekip bir karar vermesini isteyen sarılacivertliler olumsuzluk halinde devreye Keylor Navas ve De Gea isimlerini sokacak. Navas'a (36) yaşından dolayı temkinli olan Fenerbahçe, 4 yaş daha küçük De Gea'ya sıcak bakıyor. Bu transfer için Fred olaya dahil edildi. Brezilyalı futbolcu, Manchester United'da birlikte forma giydiği İspanyol kaleci ile temasa geçip, ön hazırlığı yaptı.