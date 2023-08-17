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Giriş Tarihi: 17.8.2023 09:43 Son Güncelleme: 17.8.2023 10:30

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Krunic Dzeko'ya, De Gea ise Fred'e emanet

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Krunic Dzeko’ya, De Gea ise Fred’e emanet

Fenerbahçe 10 gün içinde iki uçak daha indirip, transferi bitirecek. Kaleci ve 6 numara takviyesi yapacak sarı-lacivertliler, Rade Krunic’i vatandaşı Dzeko ile De Gea’yı ise eski takım arkadaşı Fred ile baskı altına almış durumda...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kale için uzun bekleyişini bu hafta sonlandıracak. Hırvat file bekçisi Livakovic için Dinamo Zagreb'e rest çekip bir karar vermesini isteyen sarılacivertliler olumsuzluk halinde devreye Keylor Navas ve De Gea isimlerini sokacak. Navas'a (36) yaşından dolayı temkinli olan Fenerbahçe, 4 yaş daha küçük De Gea'ya sıcak bakıyor. Bu transfer için Fred olaya dahil edildi. Brezilyalı futbolcu, Manchester United'da birlikte forma giydiği İspanyol kaleci ile temasa geçip, ön hazırlığı yaptı.

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6 numara takviyesi için Ndombele ve Dominguez'in de yer aldığı listede teknik direktör İsmail Kartal'ın önceliği Milan forması giyen Krunic. Tecrübeli hoca, 29 yaşındaki oyuncuyu yüksek istatistiklerinden dolayı istiyor. Yorulmak nedir bilmeyen ve 90 dakika pres yapabilen Krunic için de vatandaşı Dzeko devrede. Bosnalı golcü, Rade Krunic'i en az 3 kez arayarak tecrübeli oyuncuyu ikna etmede etkili oldu.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Krunic Dzeko'ya, De Gea ise Fred'e emanet
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