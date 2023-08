Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bu skorun, bu oyunun devamını getirmek istiyoruz

Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Hatayspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve ligin ilk haftasında Pendikspor'u 5-1 mağlup ettikleri karşılaşmada takımına 1 gol, 3 asistlik katkı yaparak maçın yıldızı olan Görkem Sağlam, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lige güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Volkan Demirel, "Bizim adımıza güzel bir başlangıç oldu. Bunun tabii ki bir sebebi var. 5 gol herkes için ekstra bir durum oldu ama biz iki aydır bu maç için hazırlanıyorduk. Hem takım olarak hem transferler anlamında hem saha organizasyonları hem de ne yapmak istediğimiz anlamında biz iki aydır çalışıyoruz. Bu Pendikspor maçı değil de başka bir maç olsaydı Hatayspor bu skoru alabilir miydi ? Skor olarak bilmiyorum ama bu oyunu, bu görseli kim olursa olsun biz sergileyecektik. Bu hafta da taraftarımızın da desteğiyle Kasımpaşa maçında oyunu pekiştireceğimizi düşünüyorum. Avantajımız çok önceden başlamak, transferlerimizi önceden bitirmek, oyuncularımıza ne istediğimizi anlatmak. Kendi kafamdaki plana göre oyuncuları seçince ister istemez hem oyun hem de skor olarak iyi gözüküyorsunuz. Pendikspor da kendi içinde organizasyonu, hazırlığı olan bir takım. Hazırlık maçlarını da izledik, gayet hazır bir takım. Osman hocayı ben 2'nci Lig'den beri takip ediyorum. Tamamen geriden oyun planı olan, önde baskı kurmak isteyen bir takım. Biz iyi analiz ettik, iyi hazırlandık. Pendikspor değil başka bir takım olsaydı da belki skor ilk hafta için yüksek ama biz oyun olarak, ne istediğimizi bilerek çıktık sahaya. Onun sonucunda da iyi bir oyunla galip geldik. Ben Pendikspor'u da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Şimdi önümüzde bir maçımız var. O maça da en iyi şekilde hazırlanıp; bu skorun, bu oyunun devamını getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SADECE GÖRKEM DEĞİL HERKES ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPTI"

Gösterdikleri performans için oyuncularına teşekkür eden Demirel, "Ben bireysel olarak değil takım olarak bakıyorum olaya. Ben takımımın sahadaki duruşundan, dediklerimi yapmalarından gayet memnunum. Sadece Görkem değil herkes üstüne düşeni yaptı. Skor olarak, asist olarak Görkem ön planda ama görünmeyen kahramanlar var. Diğer oyuncularımın da katkısı çok fazla. Ben bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hem ne istediğimizi sahada yansıttıkları için hem de bu kadar uzun süre sahaya çıkmamız, geçen seneden 3, 4 oyuncusuyla sahada olan bir takım. Ona rağmen ellerinden geleni yaptılar. Bunun için ben takımıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"TAHMİNİM 15, 20 BİN ARASI BİR SEYİRCİ OLACAK"

Hatayspor'un ülkenin her yerinde destek göreceğini belirten Volkan Demirel, "Ben her yerde söylüyorum. Hatayspor her yerde destek görecek. Futbol anlamında, taraftarların saygısı, sevgisi bize çok fazla. Bunu Pendikspor taraftarında da gördük. Bu hafta kendi evimizde Mersin'deyiz. Mersinlilerde de bunu hissedeceğiz. Kombinelerin çoğu gitti. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Mersin'e göç eden Hataylı vatandaşlarımız da var. Onları da maça bekliyoruz. Benim tahminim 15, 20 bin arası bir seyirci olacak. Bunu bizim ilk hafta aldığımız skor da oyun da etkileyecek. Hep beraber Hatay'ı futbol anlamında yukarı çekmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"MERSİN'DEKİ İLK MAÇIMIZ DA LACİVERT-KIRMIZI FORMAMIZLA ÇIKMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kasımpaşa maçına Mersin'e jest yapmak için lacivert-kırmızı formayla çıkmayı düşündüklerini dile getiren Volkan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence güzel bir hafta olacak. Aşağı yukarı 3 aydır bizim Mersin'de olacağımız söylendi. O günden itibaren Mersinlilerden ne zaman geliyorsunuz, kombineler, formalar ne zaman satışa çıkacak diye çok yorum aldık. Mersin'deki ilk maçımız da lacivert-kırmızı formamızla çıkmayı düşünüyoruz. Bize yaptıkları jeste biz de bir jestle karşılık vermek istiyoruz. Güzel bir ortam olacak. Mersin şehir olarak da güzel bir şehir. Uzun zamandır orada maç oynanmadığı için biraz arka planda kaldı ama güzel bir stat. Her şeyin güzel olacağı bir akşam bizi bekliyor. Galip de gelirsek benim için ayrı bir mutluluk olur."

"KALBİMİZ ONLARLA"

Bu akşam Avrupa'da karşılaşmalara çıkacak Türk takımlarına başarılar dileyen Volkan Demirel, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kalbimiz onlarla. Bizi yurt dışında temsil eden her Türk takımı bizim için onur, gururdur. Onların iyi skorlar alması Türk futbolunun puanını etkileyecektir ki bu sene o puan biraz daha yükseldi. Bir dahaki sene daha fazla takımla Avrupa'da mücadele etme şansımız var. İnşallah güzel skorlarla ülke puanına katkıda bulunurlar. Biz de onları destekleriz. Bütün kalbimiz onlarla."

GÖRKEM SAĞLAM: TAKIMA YARDIM EDEBİLMEK BENİ ÇOK SEVİNDİRDİ

Takımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu ifade eden Görkem Sağlam, "Öncelikle tüm takımın, ekibin emeğine sağlık. Çok iyi bir başlangıçtı. Kendi performansımın da iyi olması, takıma yardım edebilmek beni çok sevindirdi. Çok iyi başladık, iyi hazırlandık. Herkesi tebrik ediyorum. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Böyle şeyler tahmin etmek zor ama maçın akışı benim için çok iyiydi. Kendimi iyi hissettim. Kamp dönemi de iyi geçti. Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Umarım takımıma böyle katkı sağlayabilirim" ifadelerini kullandı.

"VOLKAN HOCADAN HEM SAHA İÇİNDE HEM SAHA DIŞINDA ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRSİN"

Teknik direktör Volkan Demirel ile ilgili düşünceleri sorulan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bunları kelimelere dökmek zor. Bunu ancak Volkan hoca ile çalıştığınız zaman anlarsınız. Hem saha içinde hem sahada dışında çok şey öğrenebilirsin. Sağ olsun. Ama bunu kelimelere dökmek gerçekten zor" diye konuştu.

"TAKIM OLARAK BİRBİRİMİZE BAYA İYİ ALIŞTIK"

Takımda arkadaşlarıyla uyumu hakkında gelen bir soru üzerine Görkem Sağlam, şöyle konuştu:

"Takım olarak birbirimize baya iyi alıştık. Kimin nereye koştuğuna, kimin ne kaliteye sahip olduğunu biliyoruz. Ona göre de oynamaya çalışıyoruz. İlk maçta iyi oynadık ama daha iyi olabileceğine eminim. Umarım böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.