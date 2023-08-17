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Giriş Tarihi: 18.8.2023 00:37

Patrick Kluivert: Hedefimize ulaşmış olduk

AA
Patrick Kluivert: Hedefimize ulaşmış olduk

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek'e deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen turu geçen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, mağlup oldukları için üzgün ancak turu geçtikleri için de mutlu olduklarını söyledi.

Opus Arena'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, rakibin maça baskılı başlayacağını bildiklerini ve sert bir oyun beklediklerini belirtti.

Osijek'in ilk 20 dakikada kendilerinden daha iyi oynadığını da söyleyen Kluivert, "Sonrasında biz tekrar maça konsantre olup kendi futbolumuzu oynamaya başladık. Maçta yediğimiz goller üzüntü verici. Bir golü penaltıdan, 2 golü duran toptan yedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama turu geçtiğimiz için de çok mutluyuz. Hedefimize ulaşmış olduk. Böyle bir maç olacağını biliyorduk ve buna hazırdık." ifadelerini kullandı.

Rakibin attığı üçüncü golün ardından durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Kluivert, şöyle devam etti:

"Üçüncü golden sonra yeniden kendi futbolumuzu oynamaya başladık. Şimdi Genk'le karşılaşacağız. Genk'e karşı bütün hazırlıklarımızı yapacağız. Stratejilerimizi belirledikten sonra en iyi 11'le sahaya çıkacağız. Ama kendi hatalarımızdan da çıkarmamız gereken dersleri alacağız. Taraftarlarımız adına da çok mutluyuz. Adana Demirspor'u tutan kim varsa onlar için çok sevinçliyiz. Bu konuda katkım olduğu için ayrıca mutluyum. Gidebileceğimiz kadar gideceğiz Avrupa'da. Onlarla yeniden kucaklaşmak için de sabırsızız."

Osijek'in iyi bir takım olduğunu ve gelecekte iyi noktada olacağını söyleyen Kluivert, son olarak bir basın mensubunun kaçan gollerin ardından transfer isteyip istemediğini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Açıkçası bu maçta daha fazla gol atabilirdik ama hepimiz insanız. Bu maçta kaçan goller nedeniyle takıma bir takviye gerektiğini düşünmüyorum."

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Patrick Kluivert: Hedefimize ulaşmış olduk
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