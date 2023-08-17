Son dakika: Beşiktaş, Konferans Ligi’nde play-off için sahaya çıkıyor! Neftçi Bakü maçında 11’ler belli oldu…

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Umut, Onana, Demir Ege, Gedson, Rebic, Muleka, Semih Kılıçsoy.
NEFTÇİ BAKÜ: Brkic; Koffi, Matias, Tamas, Salef; Makhmudov, Jaber, Ozobic; Lebon, Shinyashiki, Olanare.
Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.
Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.