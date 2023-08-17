Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off için sahaya çıkıyor! Neftçi Bakü maçında 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 17.8.2023 19:51 Son Güncelleme: 17.8.2023 19:56

Son dakika: Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off için sahaya çıkıyor! Neftçi Bakü maçında 11’ler belli oldu…

Son dakika: Beşiktaş, Konferans Ligi’nde play-off için sahaya çıkıyor! Neftçi Bakü maçında 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Umut, Onana, Demir Ege, Gedson, Rebic, Muleka, Semih Kılıçsoy.

NEFTÇİ BAKÜ: Brkic; Koffi, Matias, Tamas, Salef; Makhmudov, Jaber, Ozobic; Lebon, Shinyashiki, Olanare.

Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek.

Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek. Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Son dakika: Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off için sahaya çıkıyor! Neftçi Bakü maçında 11’ler belli oldu…
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