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Giriş Tarihi: 18.8.2023 13:34 Son Güncelleme: 18.8.2023 13:34

Adem Büyük resmen Karşıyaka’da

İHA
Adem Büyük resmen Karşıyaka’da

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son olarak Manisa FK forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli golcü Adem Büyük’ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Karşıyaka'da kadro yapılanması devam ediyor.

Daha önce Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Bilal Ceylan, Haydar Yılmaz, Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Sefa Küpeli, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu ve Alpay Koldaş'ı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak da 36 yaşındaki tecrübeli golcü Adem Büyük'ü renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Adem Büyük, kariyerinde Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve A Milli Takım'da müsabakalara çıkma başarısı gösterdi.

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Adem Büyük resmen Karşıyaka’da
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