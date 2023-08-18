Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rachid Ghezzal, kaza geçiren oğlunun sağlık durumunu açıkladı
Giriş Tarihi: 18.8.2023 15:35

Rachid Ghezzal, kaza geçiren oğlunun sağlık durumunu açıkladı

İHA
Rachid Ghezzal, kaza geçiren oğlunun sağlık durumunu açıkladı

Kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçiren Beşiktaş’ın Faslı futbolcusu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda oğlunun ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu.

Kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçiren Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Rachid Ghezzal, oğlunun son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. 31 yaşındaki futbolcu, "Oğlumun ameliyatı çok şükür iyi geçti, hala hastanede gözetim altında tutuluyor. Desteğiniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Dün oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Beşiktaşlı futbolcular gol sonrası, "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" yazılı forma açmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İki dev birleşti
HTS kayıtları ortaya çıkardı: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat!
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...
Devlet Bahçeli... İyi Parti... Ve ötesi
Son dakika: Bakanlık ceza yağdırdı! Denetimler sıkılaşıyor...
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu: Başörtüsü ve ailenin korunması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gele gele geldiğimiz nokta Özgür Özel mi olacaktı?
Vantilatör Ne Kadar Elektrik Harcar? Ayaklı Vantilatör 1 Günde Ne Kadar Elektrik Yakar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Rachid Ghezzal, kaza geçiren oğlunun sağlık durumunu açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA