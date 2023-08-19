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Giriş Tarihi: 19.8.2023 11:27

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da 2 ayrılık! Crespo ve Serdar Dursun...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da 2 ayrılık! Crespo ve Serdar Dursun...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Genoa’nın ısrarla istediği ve F.Bahçe’nin 4 milyon Euro istediği Portekizli yıldız İtalya’ya yakın. Serdar Dursun ise Karagümrük’le anlaştı

Fenerbahçe, yıldız yağmuruyla transferlerine devam ederken ayrılacak oyuncular da şekilleniyor. İtalyan ekibi Genoa'nın Miguel Crespo için yaptığı 3 milyon Euro'luk teklif yönetim tarafından beğenilmedi. Maribor deplasmanına götürülen ancak maç kadrosuna alınmayan 26 yaşındaki Portekizli oyuncu için rakamın 4 milyon Euro'ya çıkarılması istendi. Görüşmeler sürerken, tarafların anlaşması ve Crespo'nun İtalya'nın yolunu tutması bekleniyor. İlk 11'e giremeyen Serdar Dursun ise Fatih Karagümrük ile anlaştı. 2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması terleten 31 yaşındaki forvetin sözleşmesi önümüzdeki yıl bitiyordu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da 2 ayrılık! Crespo ve Serdar Dursun...
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