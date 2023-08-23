Son dakika Trabzonspor haberi: Değişim fırtınası

İlk hafta Antalyaspor'u devirip ardından G.Saray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da kanatlarda değişime gidiliyor. Teknik direktör Nenad Bjelica, Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'de yeni isimlere şans tanıyacak. Sakatlığı nedeniyle G.Saray deplasmanında sahaya çıkamayan Edin Visca, cumartesi günü Rize karşısında sağ kanatta olacak. Kaburgası kırılan Trezeguet'nin yokluğunda ise Bjelica'nın kime forma vereceği merak ediliyor. Hırvat çalıştırıcı, G.Saray karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna giren ve umut vadeden bir futbol ortaya koyan Tonio Teklic'e hazır ol mesajı verdi. Bjelica'nın sağ kanatta yeniden Visca'ya, sol kanatta ise Teklic'e görev vermesi bekleniyor.



FOUNTAS TAKIMA KATILDI



Fırtına'nın yeni transferi Taxiarchis Fountas, dün Trabzon'a geldi. Bordomavililer, ABD ekibi DC United'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan futbolcu ile 2+1 yıllık kontrat imzalamıştı. 27 yaşındaki oyuncu eşyalarını toplamak için ülkesi Yunanistan'a giderken dün kente geldi. Akşam da takımla idmana çıktı. Fountas, 10 numara ve sol açık mevkilerinde forma giyiyor.



GÖZLER KAPTANDA



Kaptan Uğurcan Çakır için İspanyol basınına göre Sevilla nabız yoklamaya hazırlanıyor. Bono'yu Al Hilal'e 23 milyon Euro'ya satan İspanyollar, Leipzig'den Orjan Nyland'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Sevilla'nın Uğurcan'a ilgisinin devam ettiği haberlerde vurgulanırken henüz Trabzonspor ile resmi temasın kurulmadığının da altı çizildi