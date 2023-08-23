Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberi: Değişim fırtınası
Giriş Tarihi: 23.8.2023 11:06

Son dakika Trabzonspor haberi: Değişim fırtınası

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberi: Değişim fırtınası

Sakatlığını atlatan Visca ile G.Saray maçında performansı beğenilen Tonio Teklic, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kanatlara yerleşecek.

İlk hafta Antalyaspor'u devirip ardından G.Saray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da kanatlarda değişime gidiliyor. Teknik direktör Nenad Bjelica, Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'de yeni isimlere şans tanıyacak. Sakatlığı nedeniyle G.Saray deplasmanında sahaya çıkamayan Edin Visca, cumartesi günü Rize karşısında sağ kanatta olacak. Kaburgası kırılan Trezeguet'nin yokluğunda ise Bjelica'nın kime forma vereceği merak ediliyor. Hırvat çalıştırıcı, G.Saray karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna giren ve umut vadeden bir futbol ortaya koyan Tonio Teklic'e hazır ol mesajı verdi. Bjelica'nın sağ kanatta yeniden Visca'ya, sol kanatta ise Teklic'e görev vermesi bekleniyor.

FOUNTAS TAKIMA KATILDI

Fırtına'nın yeni transferi Taxiarchis Fountas, dün Trabzon'a geldi. Bordomavililer, ABD ekibi DC United'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan futbolcu ile 2+1 yıllık kontrat imzalamıştı. 27 yaşındaki oyuncu eşyalarını toplamak için ülkesi Yunanistan'a giderken dün kente geldi. Akşam da takımla idmana çıktı. Fountas, 10 numara ve sol açık mevkilerinde forma giyiyor.

GÖZLER KAPTANDA

Kaptan Uğurcan Çakır için İspanyol basınına göre Sevilla nabız yoklamaya hazırlanıyor. Bono'yu Al Hilal'e 23 milyon Euro'ya satan İspanyollar, Leipzig'den Orjan Nyland'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Sevilla'nın Uğurcan'a ilgisinin devam ettiği haberlerde vurgulanırken henüz Trabzonspor ile resmi temasın kurulmadığının da altı çizildi

EN ÇOK OKUNANLAR

Sevgililer restoranda dehşet saçtı! ‘Destur ver boğazını keseceğim’
Kiremit devinde miras kavgası çıktı! Milyon dolarlık servet kardeşleri birbirine düşürdü
Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Vay şerefsiz parya
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
Koşun Elon Musk para dağıtıyormuş
SABAH gündeme getirdi, 59 yıllık hasret bitti! Şehit babasının mezarını buldu
Karadağlı’ya bakan ziyareti
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberi: Değişim fırtınası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA