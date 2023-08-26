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Giriş Tarihi: 26.8.2023 14:12

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere sürpriz hamle! Jamaal Lascelles...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan stopere sürpriz hamle! Jamaal Lascelles...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Stopere takviye yapacak olan Beşiktaş'ta gündeme son olarak, Newcastle United'dan Jamaal Lascelles geldi.

Stoper arayışındaki Beşiktaş için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Newcastle United'ın tecrübeli futbolcusu Jamaal Lascelles ile ilgileniyor ve resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

29 yaşındaki futbolcunun, kulübünde mutlu olduğu ancak daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği için bu transfere sıcak baktığı aktarıldı.

9 yıl önce transfer olduğu Newcastle United'daki sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek olan İngiliz futbolcu, bu sezon takımının iki lig maçında kadroda olsa da forma şansı bulamadı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan stopere sürpriz hamle! Jamaal Lascelles...
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