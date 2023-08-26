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Giriş Tarihi: 26.8.2023 20:41

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi heyecanı başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi heyecanı başlıyor

Türkiye’de sporun ve sporcunun en önemli destekçilerinden Turkcell’in ismini verdiği Kadın Futbol Süper Ligi, 27 Ağustos Pazar günü saat 12.00’de oynanacak Ataşehir Belediye Spor – Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K maçıyla başlayacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu perdelerini açıyor. 27 Ağustos Pazar günü Ataşehir Belediye Spor ile geçen yılın şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K arasında oynanacak karşılaşma, İBB Esatpaşa Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak.

16 takımın mücadele edeceği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde, sezon sonunda ligi son 3 sırada bitiren takımlar bir alt lige düşerken, 30 hafta sonunda zirvenin sahibi olan takım ise play off turu oynamadan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu olacak.

24 Aralık tarihinde araya girecek olan Süper Lig, 14 Ocak 2024'te başlayacak olan ikinci devrenin ardından 5 Mayıs tarihinde sona erecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27 Ağustos'ta oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle;

15:00 Fenerbahçe Petrol Ofisi – Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor
16:00 Galatasaray A.Ş. – Wulfz Fatih Karagümrük
16:00 Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı – ALG Spor
16:00 Trabzonspor- KDZ.Ereğli Belediye Spor
17:00 Amed Sportif Faaliyetler - Bitexen 1207 Antalyaspor
17:00 Bitexen Adana İdmanyurduspor – Hakkarigücü Spor
18:00 Beylerbeyi Spor Kulübü – Fatih Vatan Spor

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi heyecanı başlıyor
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