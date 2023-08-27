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Giriş Tarihi: 27.8.2023 21:59

Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

AA
Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, Augsburg’u 3-1 yendi

Bundesliga'da 2. haftanın kapanış maçında Augsburg ile Allianz Arena'da karşılaşan Bayern Münih, 32. dakikada Felix Uduokhai'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Augsburglu futbolcu Niklas Dorsch'un ceza sahasında topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazanan Bayern Münih, 40. dakikada penaltıyı kullanan Harrey Kane'nin topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih, 69. dakikada Harry Kane'nin golüyle skoru 3-0 yaptı. Augsburg 86. dakikada Dion Beljo ile bir gol bularak durumu 3-1'e getirdi.

Karşılamada başka gol olmayınca Bayern Münih müsabakandan 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Bayern Münih ligde puanını 6'ya çıkarırken Augsburg 1 puanda kaldı.

Bundesliga'a bugün oynanan diğer karşılamada Mainz 05 sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

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Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı
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