Kocaelispor-Altay maçında Luis Suarez vakası! Fofana rakibini ısırdı...

AKILLARA LUIS SUAREZ'İ GETİRDİ

Yaşanan bu olay sonrası akıllara Luis Suarez geldi. Hatırlanacağı üzere Uruguaylı yıldız, 2014'te rakibi İtalyan stoper Chiellini'nin omzunu ısırmış ve o görüntüler bir süre boyunca medyada gündem olmuştu.