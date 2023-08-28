Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor-Altay maçında Luis Suarez vakası! Fofana rakibini ısırdı...
Giriş Tarihi: 28.8.2023 10:25 Son Güncelleme: 28.8.2023 10:29

Kocaelispor-Altay maçında Luis Suarez vakası! Fofana rakibini ısırdı...

Kocaelispor-Altay maçında Luis Suarez vakası! Fofana rakibini ısırdı...

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor evinde Altay'ı ağırladı. Zorlu maçta sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Kocaelispor'un oyuncusu Ibrahima Fofana, duran top sırasında Altay'ın oyuncusu Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı. Yaşanan bu pozisyondan sonra hakem Fofana'ya direkt kırmızı kart gösterdi. İşte güne damga vuran olayın görüntüleri...

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, rakibi Altay'ı evinde 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran pozisyon ise Kocaelispor'un Gineli oyuncusu Ibrahima Fofana'nın, Altay'ın oyuncusuCeyhun Gülselam'ı ısırarak kırmızı kart görmesi oldu.

RAKİBİNİ ISIRDI, ORTALIK KARIŞTI

71. dakikada Altay'ın kazandığı serbest vuruş öncesi duran top sırasında Kocaelispor oyuncusu İbrahima Fofana, yanında duran Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı. Bu pozisyondan sonra iki takım arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar inceleyen hakem, Fofana'ya bu hareketi sonrası kırmızı kart gösterdi ve Kocaelispor maçı 10 kişi tamamladı.

AKILLARA LUIS SUAREZ'İ GETİRDİ

Yaşanan bu olay sonrası akıllara Luis Suarez geldi. Hatırlanacağı üzere Uruguaylı yıldız, 2014'te rakibi İtalyan stoper Chiellini'nin omzunu ısırmış ve o görüntüler bir süre boyunca medyada gündem olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
İYİ Parti, yerel seçimlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapattı!
HDP'li Pervin Buldan'dan alçak sözler! Teröristbaşı Öcalan için skandal 'Özgürlük' çağrısı!
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan enflasyon ve faiz açıklaması: Kararlılıkla uygulanacak!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fred’den daha iyisi geliyor
ABD'de LGBT skandalı! Hadım edilip kıza benzetilen çocuk: Anne erkek olursam beni sevecek misin?
Mevcut aktörlerin hiçbirisi Erdoğan’ın alternatifi değil
CHP'de olaylı kongre! 'Pislik' dedi ortalık karıştı: Küfürler havada uçuştu
B İle Başlayan Şehir: Türkiye'de B Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaelispor-Altay maçında Luis Suarez vakası! Fofana rakibini ısırdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA