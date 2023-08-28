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Giriş Tarihi: 28.8.2023 11:50

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Mason Greeenwood hamlesi! Transfer Güneş'e bağlı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan Mason Greeenwood hamlesi! Transfer Güneş’e bağlı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Manchester United kariyeri sona eren 21 yaşındaki yıldız futbolcu Mason Greenwood'un menajerleri futbolcunun çok uygun şartlarda Beşiktaş'a transfer olabileceğini iletti. Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda oyuncuyla masaya oturabileceği kaydedildi.

Transfer döneminin başladığı dönemde adı siyah beyazlılarla anılan Mason Greenwood konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kulübün Manchester United'ın kariyerine Old Trafford'da devam etmeyeceğini açıklamasından sonra 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili haberler katlanarak arttı.

Beşiktaş'ın ilgilendiği İngiliz futbolcunun menajerleri çok uygun şartlarda gelebileceğini yönetime tekrar iletti. S

SON KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Siyah beyazlıların teknik patron Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda oyuncuyla masaya oturabileceği kaydedildi.

Daha önce Daily Mail'de de Beşiktaş'ın 1.81 boyundaki futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiğini yazmıştı.

Greenwood A Takım seviyesinde Manchester United formasını 129 maçta terletti. 35 gol atıp 12 asist yaparak 47 gole etki etti.

Adı şiddet ve tecavüz suçlarına karışan Greenwood Ada'da istenmeyen adam durumunda.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Mason Greeenwood hamlesi! Transfer Güneş'e bağlı...
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