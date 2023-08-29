Son dakika Fenerbahçe haberi: Forma senin Oosterwolde!

Sol kalça kasındaki 2. derece yırtık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu, Fenerbahçe'de üzüntü yarattı. Twente ve Ankaragücü deplasmanı ile içerideki Antalyaspor maçlarını kaçıracak olan milli sol bekin yerine teknik direktör İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde'ye görev verecek. 22 yaşındaki Hollandalı oyuncusu ile görüşen tecrübeli çalıştırıcının, "Yükselen performansından memnunum. 90 dakika savaşmanı ve mücadele etmeni istiyorum. Sana güvenim tam" dediği öğrenildi.



İDMANLARDA ÖZEL ORTA ÇALIŞMALARI YAPIYOR



Savunma becerisi ile hücum oyuncularını zorlayan genç sol bek, idmanlarda kenar ortaları çalışıyor. Dzeko'nun hava hakimiyetini kullanmak isteyen teknik heyetin, Oosterwolde'den isabetli ortalar istediği kaydedildi. Geçen sezon Jesus'un ofsayt taktiğini bozduğu gerekçesiyle oynatmadığı savunma oyuncusunun, hocasına hazır olduğunu söylediği aktarıldı.



1 SORU-1 CEVAP ÖMER ÜRÜNDÜL: EN İYİSİNİ YAPAR



Sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun yokluğu Fenerbahçe'yi nasıl etkiler? Oosterwolde, yerini doldurur mu?

Ferdi son derece istikrarlı, performansı hiç düşmeyen ve de fizik olarak ligimizin üstünde bir oyuncu. Bu özellikleriyle tabii ki Fenerbahçe için büyük bir kayıp olduğu gibi, aynı zamanda eylül ayında maç oynayacak olan Milli Takımımız için de önemli bir eksiklik olacak. Oosterwolde geçen sezon çok az görev yaptığı için hakkında fikir edinilememişti. Hatta 'Bu transfer niye yapıldı?' diye de ciddi eleştiriler oldu. Ama bu sezon görev yapmaya başladıktan sonra performansı oldukça iyi. Tabii ki Ferdi ile mukayese etmiyorum ama onun da Fenerbahçe'de görevini en iyi şekilde yapacağını tahmin ediyorum.