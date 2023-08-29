Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Batista Mendy imzaya hazır!

Takımdaki eksikleri tamamlamak için düğmeye basan Trabzonspor yönetimi, bir süredir takip altında tuttuğu Batista Mendy konusunda Angers ile anlaşma sağlamıştı. Fransız kulübü 5 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 milyon Euro bonus üzerinden transfere onay verirken, 23 yaşındaki ön libero da ikna noktasına getirildi. 900 bin Euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme teklif edilen genç futbolcunun, prensipte bu rakamı kabul ettiği öğrenildi. Maaşı her sezon yüzde 20 artırılacak Fransız orta sahanın menajeri ile son detayların konuşulduğu ve transferin birkaç gün içinde biteceği gelen haberler arasında. Bu arada sezona kötü başlangıç yaparak sıkıntıya giren teknik direktör Bjelica'nın da yönetimle görüşerek transferlerin bir an önce tamamlanmasını istediği ifade edildi.