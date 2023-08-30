BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Stoperde hedef Koray Günter

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve defans hattına bir ekleme daha yapmak isteyen Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Koray Günter'i gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Siyah-Beyazlılar, İtalya Serie A'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Beşiktaş'ın 29 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Hellas Verona ile görüşmelere başladığı belirtildi.

TRABZONSPOR DA İSTİYOR

Ayrıca, Beşiktaş'ın dışında bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor ve Serie A'dan Frosinone'nin de başarılı oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de kadrosunda görmek istediği Koray Günter'in Beşiktaş'a daha yakın olduğu öğrenildi. Hellas Verona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden savunma oyuncusu daha önce ülkemizde Galatasaray formasını da giymişti. (Ajansspor)