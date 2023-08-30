Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Stoperde hedef Koray Günter
Giriş Tarihi: 30.8.2023 11:12

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Stoperde hedef Koray Günter

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Stoperde hedef Koray Günter

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen savunma oyuncusu Koray Günter'i kadrosuna katmak istiyor.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve defans hattına bir ekleme daha yapmak isteyen Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Koray Günter'i gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Siyah-Beyazlılar, İtalya Serie A'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Beşiktaş'ın 29 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Hellas Verona ile görüşmelere başladığı belirtildi.

TRABZONSPOR DA İSTİYOR
Ayrıca, Beşiktaş'ın dışında bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor ve Serie A'dan Frosinone'nin de başarılı oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de kadrosunda görmek istediği Koray Günter'in Beşiktaş'a daha yakın olduğu öğrenildi. Hellas Verona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden savunma oyuncusu daha önce ülkemizde Galatasaray formasını da giymişti. (Ajansspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabancı çiftini çocuklarının soğukkanlılığı kurtardı
Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?
Son dakika: Gabon'da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil'de silah sesleri: Seçimler iptal edildi
Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı! Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 5 yaralı
Cesaretleri var mı buna?
Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye "Bölgesel Batarya Üretim Üssü" olacak! 43 milyar liralık yatırım
Nasıl olsa yalancıyı öpmüyorlar
Milyarlık miras davasının acılı kadını SABAH’a konuştu: Tek suçum sevmekti
ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Stoperde hedef Koray Günter
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA