Trabzonsporlu Kourbelis: Tarihe geçip, iyi anılmak istiyorum

Trabzonspor'a yaz sezonunda katılan orta saha oyuncusu Dimitrious Kourbelis, kulüp dergisinin 209'uncu sayısına açıklamalarda bulundu. Kariyeri ve Trabzonspor'a transferini değerlendiren Kourbelis, bordo mavili takıma transferinden önemli yeri olan Bakasetas ile olan arkadaşlığını ve hayalini anlattı.

"TAKIMIMI YUKARIYA TAŞIRIM"

Hırslı bir futbolcu olduğunu anlatan Kourbelis, "Her zaman takımı için oynayan, asla vazgeçmeyen bir oyuncuyum. Sahada arzusu, tutkusu ve bitmek bilmeyen hırsı olan bir futbolcu izleyeceksiniz. Topla sakinim, oyunu anlarım, iyi okurum, takımım için en iyisini verip takımımı yukarıya taşırım" dedi.

Küçük yaşta başladığı futbol kariyerine dayanarak, genç futbolculara tavsiyeler veren Yunan oyuncu, "Futbola, yaşımı hatırlamayacak kadar küçük yaşta başladım. Sonra mahallemde oynadım, ardından da profesyonel futbol hayatım başladım. Eğer gençler yeteneğine güveniyorsa çok çalışmalı, asla vazgeçmemeli. Bu yolda karşılarına birçok zorluk gelecek. Bunun önemli noktası işte burada, asla vazgeçmemek. Tıpkı maçta olduğu gibi, maça kötü başlayabilirsiniz ama sonra pes etmeden sonuna kadar başarıya koymak için çalışmalısınız. Güçlükler, eğer kendinize güveniyorsanız ve üzerine giderseniz, sonunda sizi güçlendirir" diye konuştu.

"HEYECAN VERİCİ BAŞLANGIÇ"

Panathinaikos'a transferinin kariyerini dönüm noktasını olduğunu söyleyen Kourbelis, "Panathinaikos'a transferim çok özel bir durumdu. Çünkü 1'inci Lig'den Yunanistan'ın en büyük takımlarından birine transfer oluyorsunuz. Bu benim seviyemi değiştirdi. Ayrıca milli takım maçlarım da önemli. Ve nihayet Trabzonspor'a transferim, bu başlangıç heyecan verici gerçekten" ifadelerini kullandı.

"FAZLA TAKIM DEĞİŞTİREN BİRİSİ DEĞİLİM"

Trabzonspor'a transferinde Bakasetas'ın önemli etkisi olduğunu kaydeden Yunan oyuncu şunları söyledi, "Milli takımdan hariç, profesyonel futbol hayatımda daha önce sadece iki takımda 7'şer yıl oynadım. Fazla takım değiştiren birisi değilim. Böyle bir planlamam varken Trabzonspor transferi ortaya çıktı. Çok hızlı gerçekleşti. Bunda iki önemli faktör var. Biri, Trabzonspor beni çok istedi. İkincisi ise burada oynayan iki arkadaşım. Onlar bana burada neyi beklediğimi anlattı. Sonrasında karar vermem çok kolay oldu"

"KARİYERİM İÇİN OLABİLECEK EN DOĞRU YERDEYİM"

Trabzonspor'a transferiyle ülkesi Yunanistan'dan ilk kez ayrıldığını anlatan Kourbelis, "Buraya gelmeye karar vermem ilk başta ailem için biraz garip oldu. Çünkü o ana kadar Yunanistan'ı hiç terk etmemiştim, ayrıldığım için üzüldüler ama hayat bu. Sonrasında anlattığımda kabullendiler çünkü aileleriniz sizin için her zaman en iyisini ister ve benim için en iyisi bu karardı. Yunanistan'ı terk etmek hiç kolay değildi. Ailem, arkadaşlarım, herkes orada. Ama yeni kariyerim için olabilecek en iyi, en doğru yerdeyim" dedi.

"BAKASETAS VE SIOPS'I KUTLAMALARDA İZLEMEK KEYİFLİYDİ"

Trabzonspor'u duyduğunda zihninde canlanan ilk şeyin Bakasetas olduğunu söyleyen Yunan oyuncu, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında arkadaşlarını görmenin kendisini etkilediğini şöyle anlattı: "Bakasetas benim en iyi arkadaşım, kardeşim, 16 yaşından beri çok şey paylaştık. Onunla büyük ve hedefleri olan bir kulüpte onunla forma giyiyorum. Kutlamaları o dönemde izlemiştim. Çünkü arkadaşlarım Bakasetas ve Siopis'in şampiyonluk kutlamalarıydı ve onları izlemek çok keyifliydi. Onlar adına çok mutlu olmuştum. Ben de burada elimden gelenin en fazlasını verip aynı başarıyı yakalamak istiyorum. Umarım ben de o kutlamaları yaparım, buna yürekten inanıyorum"

"BJELICA'NIN FİKİRLERİNİ BEĞENİYORUM"

Teknik direktör Nenad Bjelica'ya yönelik düşüncelerini paylaşan orta saha oyuncusu, "Ondan kısa sürede çok şey öğrendim. Stilini ve oyun tarzını %100 anlamaya çalışıyorum. Fikirlerini beğeniyorum, baskı yapmayı, topla oynamayı seven bir teknik adam ve bu da benim çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

"TARİHE GEÇMEK VE İYİ ANILMAK İSTİYORUM"

Kourbelis, bordo mavili takımdaki forma rekabetini ve takımda kalıcı iz bırakma hayalini şu sözlerle değerlendirdi, "Her oyuncu oynamak ister. Bu oyunu çok seviyoruz, çok sıkı çalışıyoruz, bunun için yaşıyoruz. Ama tabi ki her isteyen oynayamaz, iyi olan, iyi çalışan oynar. Ben rekabeti çok seven biriyim. Türkiye'de oynayan Yunanlılar iyi geçmiş bıraktılar, iyi izler bıraktılar. Ben de buna devam ettirmek, tarihe geçmek ve iyi anılmak istiyorum"

"STİLİMİ BUSQUETS'E BENZETİYORUM"

Kendi mevkiinde forma giyen ve beğendiği futbolcuları sıralayan Kourbelis, "İlk sırada kesinlikle Sergio Busquets. Küçükken Barcelona'yı desteklerdim. Busquets, Iniasta, Xavi'yi çok severdim. Modric'i de çok beğeniyorum ama ilk sırada Busquets, oyun stilimi ona benzetiyorum." dedi.

"ŞAMPİYONLUK EN BÜYÜK HEDEFİM"

Trabzonspor'daki hedeflerini anlatan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bulunduğum takımların mücadele içinde olmasını çok seviyorum. Trabzonspor da böyle bir kulüp zaten, bu takım yıllardır hep mücadelenin içinde yer almasından çok memnunum. Maçları kazanıp şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyorum. Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamak en büyük hedefim" sözleriyle tamamladı.(DHA)