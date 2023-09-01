Son dakika haberleri: Trabzonspor, Kasımpaşa’ya konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
KASIMPAŞA: Andreas, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Mortadha, Hajradinovic, Erdem, Fall.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet can, Baniya, Benkovic, Larsen, Doğucan, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Bardhi, Enis.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi.
Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.