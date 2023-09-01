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Giriş Tarihi: 1.9.2023 20:01 Son Güncelleme: 1.9.2023 20:09

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Kasımpaşa’ya konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Kasımpaşa’ya konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Saat 21.00’de başlayacak zorlu mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

KASIMPAŞA: Andreas, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Mortadha, Hajradinovic, Erdem, Fall.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet can, Baniya, Benkovic, Larsen, Doğucan, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Bardhi, Enis.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor, Kasımpaşa’ya konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…
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