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Giriş Tarihi: 6.9.2023 08:18

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal, 5 yıldızı böyle ikna etti! "Kalın, tarih yazalım"

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal, 5 yıldızı böyle ikna etti! Kalın, tarih yazalım

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci ile bire bir görüşen tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, 3 kulvarda şampiyonluk vurgusu yaparken forma adaleti sözü de verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, transfer teklifi alan ve takımda mutsuz olan isimleri tutmak için sezon öncesi büyük çaba harcadı. Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci, üç ay önce ayrılmayı düşünürken Kartal'la yaptıkları konuşma sonrası takımda kaldılar. Avrupa ve Süper Lig'in geride bırakılan bölümünde performanslarıyla da tüm camianın yüzünü güldürdüler.

"EN AZ BİR YIL DAHA BİR YERE GİTME"

OSAYİ-SAMUEL: Fransa Ligi'nden, İngiltere Championship'ten toplamda 3 resmi teklif alan Nijeryalı sağ bek, İsmail Kartal ile konuştuktan sonra ayrılmaktan vazgeçti. Deneyimli teknik adam, Samandıra'da pozitif bir hava oluşturacaklarının sözünü vererek Osayi Samuel'i ikna etti.

FERDİ KADIOĞLU: Hayalinde Avrupa'da başarılar kazanmak olan Ferdi Kadıoğlu, gelen teklifleri değerlendirme aşamasındaydı. Ancak Kartal, "Diğerlerine de söyledim; kalın hep birlikte tarih yazalım. Hedefimiz 3 kulvarda şampiyonluk. Sistemin önemli bir parçasısın. En az bir yıl daha bu takımda oynamalısın" diyerek Ferdi'nin gitmesine mani oldu.

"HAK ETTİĞİN SÜREYİ ALACAKSIN"

İSMAİL YÜKSEK: Bu yaz İsmail ile ilgilenen en ciddi takım Bayer Leverkusen'di. Başarılı orta saha, İsmail Kartal geldikten sonra tecrübeli teknik adamdan forma adaleti sözünü aldı. 9'da 9 yapan Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden biri olarak fark yarattı.

MİHA ZAJC: 2-3 kez telefon görüşmesi yaptığı İsmail Kartal'ın ısrarıyla sözleşme yeniledi. Yetenekli oyuncu, geçen sezon az forma şansı bulmasından şikâyetçiydi. İtalya Ligi'nden teklifler alan Zajc, hepsini reddetti ve İsmail Kartal'ın sözüne güvenerek Fenerbahçe'de kaldı.

İRFAN CAN KAHVECİ: Geçen sezon sürekli protesto edilen isimlerin başında geliyordu ve bu yüzden mutsuzdu. Kartal, çok iyi bir iletişimle talebesine kendisinden beklentisini anlattı. Oluşturduğu olumlu hava ile İrfan Can'ı tekrar kazandı. Yıldız futbolcu da 9 maçta 4 gol ve 3 asistle hocasının yüzünü kara çıkartmadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal, 5 yıldızı böyle ikna etti! "Kalın, tarih yazalım"
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