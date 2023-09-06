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Giriş Tarihi: 6.9.2023 12:40 Son Güncelleme: 6.9.2023 13:13

Son dakika haberi: Beşiktaş Park Stadyumu 2026 ve 2027 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerine aday gösterildi!

Son dakika haberi: Beşiktaş Park Stadyumu 2026 ve 2027 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerine aday gösterildi!

Son dakika haberi: Beşiktaş Park, 2026 ve 207 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapması için aday gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 5 Eylül tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir."

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Son dakika haberi: Beşiktaş Park Stadyumu 2026 ve 2027 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerine aday gösterildi!
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