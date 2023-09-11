SABAH ÖZEL | Teknik direktör Ömer Erdoğan, Bertuğ Yıldırım'ın hikayesini anlattı! "Gözü karadır"





"15 MİLYON EURO PARA KAZANDIRDIK"

Türkiye, sizi Hatayspor'daki başarınızdan tanıdı. Hatay'dan ayrılırken misyonunuzu bitirmiş miydiniz?

Hatayspor'da çok güzel ve çok özel 2 sene geçirdim. Orada tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkmış ve neredeyse sıfırdan kurduğumuz takımla iki sene Türk futboluna renk kattık, ses getirdik. Hem de bunları sıfır bedelle transfer ederek yaptık. Kimler yoktu ki... Boupendza, Adekugbe, Lobjanidze ve Bertuğ Yıldırım... Bu oyuncular aynı zamanda kulübe yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli kazandırdı.



"GELECEK İÇİN AVRUPA'YA AÇILMALIYIZ"

Büyük takımda ve Avrupa'da çalışma hayaliniz var mı?

Benim hayalimde yurt dışında çalışmak var. İleride Allah nasip ederse yurt dışında bir Türk teknik direktör olarak ülkemi temsil etmek istiyorum. Avrupa'da maalesef Türk hoca ekolünü yaratamadık. Fatih Terim hocamız dışında daha önce gidebilen de olmadı. Gelecek için, Avrupa'da Türk hoca ekolü yaratmak için oralarda olmalıyız.



"MİLLİ TAKIM HERKESİN HAYALİ"

Milli Takım sizin için uzak hedef mi ?

Milli Takım'da çalışmak, her Türk teknik direktörün olduğu gibi benim de hayalim ve hedefim. Orada kendimi görmek isterim.