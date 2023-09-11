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Giriş Tarihi: 11.9.2023 11:17

Samsunspor, eski Barcelonalı Paco Alcacer'i transfer ediyor

Samsunspor, eski Barcelonalı Paco Alcacer’i transfer ediyor

Süper Lig'e yükselen ve yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Karadeniz ekibi, bir dönem Valencia, Borussia Dortmund ve Barcelona gibi dev takımlarda forma giyen İspanyol golcüyü renklerine katmak için harekete geçti.

Oliver Ntcham, Marc Bola, Carlo Hose ve Landry Dimata gibi isimleri kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Barcelona'nın eski yıldızı Paco Alcacer için girişimlerini sürdürüyor. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, İspanyol golcünün ikna edilmeye çalışıldığını belirtti.

BAŞKAN YILDIRIM: 1 AYDIR GÖRÜŞÜYORUZ

Yıldırım, "Paco Alcacer ile 1 aydır görüşüyoruz. Suudi Arabistan tarafı teklifimizi kabul etti ama oyuncu etmedi. Oyuncuyu ikna etmeye çalışıyoruz. Teklifimizi yaptık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

19 GOLE KATKI SUNDU

Paco Alcacer geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinden Sharjah FC formasıyla 35 maça çıktı. İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

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Samsunspor, eski Barcelonalı Paco Alcacer'i transfer ediyor
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