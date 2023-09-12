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Giriş Tarihi: 12.9.2023 13:06

Real Madrid'den olay hamle! Kylian Mbappe için 200 milyon Sterlin ayırdı

Real Madrid’den olay hamle! Kylian Mbappe için 200 milyon Sterlin ayırdı

İspanya La Liga devi Real Madrid, Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe için 200 milyon Sterlin ayırdı.

Sezon başında Karim Benzema'yı Suudi Arabistan ekiplerinden AL-Ittihad'a gönderen Real Madrid, beklendiği gibi süperstar forvet transferi yapmadı. Benzema'nın yerine Joselu'yu kadrosuna katan La Liga devi, planlarını Kylian Mbappe'ye göre yaptı.

PSG 172 MİLYON STERLİN'LİK TEKLİFİ REDDETTİ

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Real Madrid'te, Paris Saint Germain'e Kylian Mbappe'nin bonservisi için yapılan yaklaşık 172 milyon Sterlin'lik transfer teklifinin, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi tarafından anında reddedilmesi hoş karşılanmadı.

REAL B PLANINA GEÇTİ

Mbappe transferinde B planına geçen Real Madrid, yıldız golcüyü bonservissiz şekilde kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin bu transfer için oyuncuya yapacağı teklif ise belli oldu.

MBAPPE'YE 200 MİLYON STERLİN ÖNERİLECEK

Real Madrid, sezon sonunda kulübü ile olan sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'ye maaş ve imza ücretinden oluşan yaklaşık 200 milyon Sterlin'lik teklifte bulunacak.

9 NUMARA BOŞTA

Real Madrid, Karim Benzema'nın ayrılığının ardından yıldız bir santrfor transferinde bulunmadı. Kylian Mbappe'yi kadroda görmek isteyen Los Galacticos, 9 numaralı formayı boşta bıraktı.

JOSELU KİRALANDI

Real, sezon başında santrfor açığını doldurmak için Espanyol'dan Joselu'yu kiraladı. 33 yaşındaki tecrübeli forvet, Real formasıyla 4 maça çıktı. 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Joselu, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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Real Madrid'den olay hamle! Kylian Mbappe için 200 milyon Sterlin ayırdı
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