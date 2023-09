Aleksandar Stanojevic: Panik bir transfer yapmak istemiyoruz

SONER DİKMEN: ELİMİZDEN NE GELİYORSA EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Yeşil-beyazlıların orta saha oyuncusu Soner Dikmen ise henüz Rizespor'un analizini yapmadıklarını söyleyerek, "Lige iyi bir başlangıç yaptılar, iyi de hocaları var. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bizler de Başakşehir galibiyeti ile özgüven yakaladık ve moral bulduk. Cumartesi günü sahaya çıkıp elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalışacağız. Sadece orta saha ile ilgili değil, her mevkide alternatifi olan bir kadro kurduk bu sene. Hoca bu hafta kime görev verirse kimin hazır olduğunu düşünüyorsa sonuçta en iyi kadroyu çıkartıp oynatacak. Oyuna sonradan girenlerde katkı vermeye çalışacak" açıklamasını yaptı. Takıma gol katkısı sağlaması konusunda gelen soruya Dikmen, "Kendi bireysel şahsım adına değil de takımı ne kadar yukarıya çekebilirsek Konyaspor'u bulunduğu lig sıralamasında en üstlerde yer aldırmak tek gaye ve amacımız. Golü ben atmışım, Sokol atmış, öbürü atmış önemli değil. Kişilerden bağımsız önemli olan Konyaspor. Lig yeni başladı, henüz ısınmadık" cevabını verdi.



"HER YERDE, HER TAKIMDA 6 NUMARA GİYECEĞİM İNŞALLAH"

Dikmen, bu sene Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numaralı formayı giymesiyle ilgili ise "6 numaranın bana yakışacağını düşündüm. Biri alacaksa benim almam gerekiyordu. İyi de yaptım. Futbol kariyerim ne kadar sürer, ne kadar oynarım bilemiyorum ama sadece Konyaspor ile değil, buradan ayrıldıktan sonra gittiğim her yerde, her takımda 6 numara giyeceğim inşallah" şeklinde konuştu.



"MİLLİ TAKIM'IN BAŞARISIZLIĞI ORTADA"

Milli takım hedefine de değinen Dikmen, "Konyaspor'a geldiğim ilk sezon milli takım için beklentim vardı. Bu işler beklenti ile olmuyor. Sonuçta karar merci hocalar var. Üst düzey yöneticiler var, artık kimin elindeyse. Çok da bu konu hakkında konuşulmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta başarısızlık da ortada aslında" diye konuştu.