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Giriş Tarihi: 14.9.2023 11:26

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı

AA
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Oğulcan Çağlayan, 2020-2021 sezonu başında transfer olduğu Galatasaray'da çıktığı 29 maçta 4 gol kaydetti. Oğulcan, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Eyüpspor, geçen sezon ise sırasıyla Giresunspor ve Pendikspor'da kiralık olarak forma giydi.

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a olaylı bir şekilde transfer olan Oğulcan Çağlayan, Karadeniz ekibiyle sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezasına çarptırılmıştı. Yapılan itiraz üzerine 6 maç men cezası 3'e indirilmesine rağmen para cezası onanmıştı.

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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı
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