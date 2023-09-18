Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu heyecanı sona erdi

Geçen yıl büyük bir katılımla ilk kez düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nun ikincisi bu yıl 17 Eylül Pazar günü düzenlendi. Türkiye'de sporun en önemli destekçilerinden Vestel tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Yarı Maraton'a bu yıl yaklaşık 2 bin kişi katılım sağladı. Manisa Atatürk Kent Park'tan başlayan ve Avrupa'nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City'den geçen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, elit atletlerin de katılımıyla; 5, 10 ve 21 kilometrelik üç koşuya ek olarak çocuk koşusunu da kapsayan 4 etapta düzenlendi.

2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda erkeklerde 01:04:22'lik derecesiyle Frankline Keıtanyı Ngelel, kadınlarda 01:14:36 ile Ivyne Jeruto lagat birinciliği göğüsledi. Kadınlarda Ezgi Kaya ikinci, Maria Kolpakova üçüncü olurken, erkeklerde ise Meshack Kımutaı Kıbıl ikinci, Hüseyin Can ise üçüncülük elde etti.

Yarı Maraton heyecanına ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu aracılığıyla 9 kişilik elit atlet grubu ve 4 yabancı uyruklu elit atlet de katılım sağladı. 2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu kapsamında gerçekleştirilen çocuk koşusu da renkli sahnelerle tamamlandı. 275 minik koşucunun katıldığı çocuk koşusunda kızlarda 7-8 yaşta Elif Uymaz, 9-10 yaşta Elif Atılgan, 11-12 yaşta ise Nisa Nur Akarsu birinci oldu. Erkeklerde ise 7-8 yaşta Tarık Kerem Şafak, 9-10 yaşta Yağız Mert Kurular, 11-12 yaşta ise Aras Utku Binbaş yarışın kazananı oldu.

ERGÜN GÜLER: TOPLUMSAL FAYDA YARATMAK İÇİN EN ETKİLİ YOL SPORA YATIRIM YAPMAK

2. Uluslararası Vestel Yarı Maratonu dolayısıyla açıklamalarda bulunan Vestel CEO'su Ergün Güler, "20 bin kişiyi aşan istihdamı, dünyanın 160'tan fazla ülkesine yönelik ihracatı, Manisa ve ülke ekonomisine sunduğu geniş katkının yanında Vestel, toplumsal gelişimin ivme kazanması için sorumluluk alan bir marka. İnsana, topluma yatırım yapmayı ilke edinen bir kurum olarak biliyoruz ki, toplumsal fayda yaratmak için en etkili yol spora yatırım yapmak. Bu farkındalıkla 30 yıldan fazla bir süredir sporun farklı dallarını destekliyoruz. Başta voleybol olmak üzere cimnastik, futbol, hentbol, yelken dallarındaki sponsorluklarımızla, spor yatırımlarında öncü rol üstlendik. Son olarak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun ana sponsoru olarak spor sponsorluklarımızın kapsamını genişlettik. Spor yatırımlarımızı sürdürülebilir kılmayı ve desteklediğimiz spor dallarının marka değerini yükseltmeyi başardığımız için gururluyuz" dedi.

