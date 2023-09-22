Fred, Caner Erkin’den 11 yıl sonra bir ilki başardı!





CRESPO İLE İŞİM KOLAY!

Fred maçtan sonra şunları söyledi: "Takım olarak çok çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Kadroda olan her oyuncunun kendisini hazır tutması gerekiyor. Crespo gerçekten çalışkan bir oyuncu. Benim onunla aynı dili konuşmam sahada işleri kolaylaştırıyor. Hayranlık duyduğum bir oyuncu. Herkesi tebrik ediyorum."