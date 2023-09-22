Fred, Caner Erkin’den 11 yıl sonra bir ilki başardı!

F.Bahçe gruplara galibiyetle başlarken zaferin mimarlarından biri de Fred oldu. Nordsjaelland karşısında yaptığı 2 asist ile ilk yarıdan maçın kopmasını sağlayan Sambacı, geldiği günden bu yana takımın da iskeletine yerleşti. 30 yaşındaki futbolcu, Play-off turundaki Twente maçlarının yanı sıra Süper Lig'deki 3 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktı.
%84 PAS İSABETİ SAĞLADI
Tüm karşılaşmalarda orta sahada takımı sırtlayan Fred, Danimarka ekibi karşısında da şov yaptı. Manchester United'dan 9.7 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncu yaptığı 2 asist ile de 11 yıl sonra bir ilke imza attı.
11 YIL SONRA BİR İLK
2012'de F.Bahçe forması ile B.Mönchengladbach karşılaşmasında 2 asist yapan Caner Erkin sonrasında ilk kez bir oyuncu bunu başardı. 77 dakikada sahada kalan Fred, 66 kez buluştuğu topla %84 isabetli pas yaptı. Arkadaşlarına 1 büyük şans yaratırken girdiği 8 ikili mücadelenin 5'inden galip ayrıldı.
CRESPO İLE İŞİM KOLAY!
Fred maçtan sonra şunları söyledi: "Takım olarak çok çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Kadroda olan her oyuncunun kendisini hazır tutması gerekiyor. Crespo gerçekten çalışkan bir oyuncu. Benim onunla aynı dili konuşmam sahada işleri kolaylaştırıyor. Hayranlık duyduğum bir oyuncu. Herkesi tebrik ediyorum."