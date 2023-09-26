Son dakika haberleri: Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de 3. hafta oynanması gereken ancak Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen İstanbulspor maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mamadou, Traore.
GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.