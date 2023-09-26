Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 26.9.2023 18:51 Son Güncelleme: 26.9.2023 19:01

Son dakika haberleri: Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayaca mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de 3. hafta oynanması gereken ancak Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen İstanbulspor maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mamadou, Traore.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise hanesine 2 puan yazdırabildi.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

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Son dakika haberleri: Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
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