Son dakika haberleri: Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mamadou, Traore.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.