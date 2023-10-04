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Giriş Tarihi: 4.10.2023 11:20

Manchester United taraftarından Onana'ya tepkiler! Altay sesleri yükseliyor

Manchester United taraftarından Onana’ya tepkiler! Altay sesleri yükseliyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün tarihi bir zafere imza attı ve 2 kez geriye düştüğü maçta Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek grupta 2. sıraya yükseldi. Manchester taraftarları, bu sezon transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratan kalecileri Onana'ya tepki göstermeye devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.

İngiliz ekibinin golleri Höjlund'dan geldi. A Grubu'nun diğer maçında ise Bayern Münih, deplasmanda Kopenhag'ı Jamal Musiala ve Mathys Tel'in golleriyle 2-1 yendi. Kopenhag'ın tek golünü Lerager attı.

CİMBOM 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Galatasaray bu galibiyetle birlikte 4 puanla 2. sıraya yükseldi ve gruptan çıkmak adına kritik bir 3 puan almış oldu. Cimbom, bir sonraki maçını evinde Bayern Münih ile oynayacak.

ONANA HEDEF TAHTASINA KONULDU

De Gea sonrası bu sezon başında transfer edilen ve büyük hatalara imza atan Andre Onana, Manchester United'ın aldığı yenilgide büyük pay sahibi olurken eleştiri oklarının da hedefi oldu.

Yediği hatalı gollerle Manchesterlı taraftarlara saç baş yolduran Kamerunlu file bekçisi, Galatasaray maçının ardından topa tutuldu.

"KALEYE ALTAY GEÇSİN"

İngiliz taraftarlar, Andre Onana için sosyal medyadan yaklaşık 30 dakika içerisinde 140 bine yakın yorum yaparak deneyimli kaleciyi hedef tahtasına oturttu. Taraftarlar, "Kaleye artık Altay geçsin" yorumlarını da yaptı.

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Manchester United taraftarından Onana'ya tepkiler! Altay sesleri yükseliyor
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