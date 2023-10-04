Manchester United taraftarından Onana’ya tepkiler! Altay sesleri yükseliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.
İngiliz ekibinin golleri Höjlund'dan geldi. A Grubu'nun diğer maçında ise Bayern Münih, deplasmanda Kopenhag'ı Jamal Musiala ve Mathys Tel'in golleriyle 2-1 yendi. Kopenhag'ın tek golünü Lerager attı.
ONANA HEDEF TAHTASINA KONULDU
De Gea sonrası bu sezon başında transfer edilen ve büyük hatalara imza atan Andre Onana, Manchester United'ın aldığı yenilgide büyük pay sahibi olurken eleştiri oklarının da hedefi oldu.
Yediği hatalı gollerle Manchesterlı taraftarlara saç baş yolduran Kamerunlu file bekçisi, Galatasaray maçının ardından topa tutuldu.
"KALEYE ALTAY GEÇSİN"
İngiliz taraftarlar, Andre Onana için sosyal medyadan yaklaşık 30 dakika içerisinde 140 bine yakın yorum yaparak deneyimli kaleciyi hedef tahtasına oturttu. Taraftarlar, "Kaleye artık Altay geçsin" yorumlarını da yaptı.