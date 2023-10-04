SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bjelica, Adana Demirspor’u gözüne kestirdi

BJELİCA SERT ÇIKTI

Bu arada Bjelica, dünkü idmanda takımı ikiye böldü. Yapılan çift kale maçı turuncu takım, Abdülkadir ve Onuachu'nun golleriyle kazanırken mavi takımın golünü Bakasetas attı. Hırvat hoca, maçı sık sık durdurup uyarılarda bulundu. Özellikle kısa paslarla savunmadan çıkılmasını istedi

4 OYUNCU İÇİN ALARM VERİLDİ

Öte yandan dünkü idmana sakatlıkları nedeniyle çıkmayan Kourbelis, Benkovic, Teklic ve Fountas'ın, Adana Demirspor maçına yetişmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Bjelica'nın bu oyuncuların durumunu yakından takip ettiği belirtildi.