SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bjelica, Adana Demirspor’u gözüne kestirdi

Ligde geride kalan 7 haftada fazlasıyla eleştirilen Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, mutlak 3 puan hedefledikleri Adana Demirspor maçıyla yatıp kalkıyor. Güney ekibini mercek altına alan ve her ayrıntıyı ezberlemeye çalışan Hırvat hoca, yardımcılarıyla sık sık toplantılar yapıyor.
Mavi Şimşekler'in, Beşiktaş ve Alanyaspor'a karşı galip geldiği karşılaşmaları izleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, buna göre bir oyun planı oluşturdu. Futbolcularına rakibin zayıf yönlerini anlatan deneyimli teknik adam, özellikle takım savunmasına dikkat çekiyor. Adana Demir'in kanatlardan hızlı ataklar geliştirdiğini vurgulayan Bjelica, Mehmet Can ve Eren Elmalı'ya dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
BJELİCA SERT ÇIKTI
Bu arada Bjelica, dünkü idmanda takımı ikiye böldü. Yapılan çift kale maçı turuncu takım, Abdülkadir ve Onuachu'nun golleriyle kazanırken mavi takımın golünü Bakasetas attı. Hırvat hoca, maçı sık sık durdurup uyarılarda bulundu. Özellikle kısa paslarla savunmadan çıkılmasını istedi
4 OYUNCU İÇİN ALARM VERİLDİ
Öte yandan dünkü idmana sakatlıkları nedeniyle çıkmayan Kourbelis, Benkovic, Teklic ve Fountas'ın, Adana Demirspor maçına yetişmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Bjelica'nın bu oyuncuların durumunu yakından takip ettiği belirtildi.