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Giriş Tarihi: 5.10.2023 11:47

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Emil Breivik'e kanca

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’dan Emil Breivik’e kanca

Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal yoğun mesai harcarken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği Moldeli Emil Breivik'e kancayı taktı.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Lig'nde yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Portekizli ön libero Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresinin olası bir ayrılık ihtimali olması nedeniyle kısa tutulduğu ifade edildi. Crespo'nun ocak ayında ayrılma ihtimaline karşılık teknik direktör İsmail Kartal'da önlem almış gibi gözüküyor.

HEDEF EMIL BREIVIK
Deneyimli hocanın Crespo'nun yerine Molde'nin 23 yaşındaki Norveçli yıldızı Emil Breivik'i transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi. Kartal'ın Breivik'i scout ekibine sık sık izlettiği ve transfer komitesinden yıldız futbolcu hakkında rapar aldığı öğrenildi. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşan Molde'nin genç ismi performansıyla dikkat çekmişti.

2025'TE SONA ERECEK
Güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçilen Emil Breivik'in Norveç ekibi ile olan kontratı 2025'te sona erecek. Molde altyapısından yetişen 11 Haziran 2000 doğumlu Emil Breivik, Raufoss'ta kiralık olarak forma giydi. Molde'de geçen sezon 35 maça çıkan Breivik 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi. (Takvim)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Emil Breivik'e kanca
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