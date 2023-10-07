Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Tralhao: Sonuç bizi tatmin etmedi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tralhao, Kendileri adına zor bir maç olacağını bildiklerini ifade eden Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, maça kazanmak için hazırlandıklarını hatırlatarak, "Rakibimize saygı duyarak maçımızı kazanmak için hazırlandık. Rakibimizle ilgili hafta içerisindeki değerlendirmelerde rakibimizin çok kaliteli bir takım olduğunu analiz etmiştik. Biz de kimliğimizi koruyarak maçı yapmak zorundaydık. Bugün de sahadaki oyuna baktığımızda takımımızı tebrik etmemiz gerekir. Kaybettik ama kimliğimizi kaybetmedik. İlk yarıya baktığımızda dengeli götürdük. Topa çok büyük fazla sahip olan bir taraf olmadı. Rakibimizin kurmak istediği baskıya da çok iyi cevap verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

