Szymanski nereye Napoli oraya!

Çizme ekibi, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusunu adım adım takip ediyor. 6 haftadır Polonyalı orta sahayı izleyen İtalyanlar, devre arası için transfer planını hazırlıyor. Kanarya, kontratında serbest kalma maddesi olmayan oyuncudan ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, artan performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli formaylaparıl parılparlayan Polonyalıorta sahayı,Napoli adım adımtakip ediyor. İtalyanlar, yaklaşık 6 haftadır düzenli olarak 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altında tutuyor. Başarılı oyuncuyuizlemek için Napoli yetkililerininbugün Kasımpaşa'yada geleceği öğrenildi.
DAHA ÖNCE GİDENLER REFERANS OLACAK
15 maçta 8 gol, 4 asist yaparak takımın en önemli kozu olan Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor. Pazarlıklarda eli güçlü olacak Kanarya, Napoli'ye daha önce gönderdiği isimleri de referans olarak gösterecek. Çizme ekibinin,sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısınıçalması beklenirken Kim Min Jae'denkazandıkları 50 milyon Euro ve Eljif Elmas'ınpiyasa değerinin 26 milyon Euro'yaulaşması örnek olarak sunulacak.
75 DAKİKADA BİR KATKI
Fenerbahçe forması altında her 75 dakikada bir skora katkı yapan Sebastian Szymanski, 15 karşılaşmada toplam 900 dakika görev yaptı.