Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Szymanski nereye Napoli oraya!
Giriş Tarihi: 8.10.2023

Szymanski nereye Napoli oraya!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Szymanski nereye Napoli oraya!

Çizme ekibi, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusunu adım adım takip ediyor. 6 haftadır Polonyalı orta sahayı izleyen İtalyanlar, devre arası için transfer planını hazırlıyor. Kanarya, kontratında serbest kalma maddesi olmayan oyuncudan ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, artan performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli formayla parıl parıl parlayan Polonyalı orta sahayı, Napoli adım adım takip ediyor. İtalyanlar, yaklaşık 6 haftadır düzenli olarak 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altında tutuyor. Başarılı oyuncuyu izlemek için Napoli yetkililerinin bugün Kasımpaşa'ya da geleceği öğrenildi.

DAHA ÖNCE GİDENLER REFERANS OLACAK
15 maçta 8 gol, 4 asist yaparak takımın en önemli kozu olan Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor. Pazarlıklarda eli güçlü olacak Kanarya, Napoli'ye daha önce gönderdiği isimleri de referans olarak gösterecek. Çizme ekibinin, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenirken Kim Min Jae'den kazandıkları 50 milyon Euro ve Eljif Elmas'ın piyasa değerinin 26 milyon Euro'ya ulaşması örnek olarak sunulacak.

75 DAKİKADA BİR KATKI
Fenerbahçe forması altında her 75 dakikada bir skora katkı yapan Sebastian Szymanski, 15 karşılaşmada toplam 900 dakika görev yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

AP milletvekili Daly'den Leyen'e sert 'İsrail' tepkisi: Çeneni kapat!
CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat: Oy için İBB'de delegeler işe alındı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "1967" vurgusu! "Filistin devleti ertelenemez"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak, Doğa'yı neler bekliyor?
Burak Yılmaz'dan Milli Takım itirafı!
O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Süper Lig'de Hatayspor tam gaz devam! Konyaspor'u 3 golle geçti
ARKADAŞINA GÖNDER
Szymanski nereye Napoli oraya!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA