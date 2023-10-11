Timsah bileti kaptırdı

FF 2. Lig'de kötü günler geçiren Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı. Timsah, 2. tur karşılaşmasında sahasında ağırladığı Bölgesel Amatör Lig takımı Gölcükspor'a 2-1 mağlup oldu.ilk yarısında konuk takım daha baskın oynayan taraftı ve 22'de perdeyiSerbay Yağız açtı. Serbay, 37'de de kafayla fileleri havalandırıp Gölcük'ü 2-0 öne geçirdi. Bursaspor 73'teile farkı 1'e indirse de geri dönmeyi başaramadı. 3. tur biletini, Gölcükspor kazandı.