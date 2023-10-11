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Giriş Tarihi: 11.10.2023

Timsah bileti kaptırdı

Timsah bileti kaptırdı

Bursaspor, Türkiye Kupası’nda evinde BAL ekibi Gölcükspor’a mağlup oldu. Kırmızı-siyahlıları 3. tura taşıyan gollerin ikisi de Serbay Yağız’dan geldi

TFF 2. Lig'de kötü günler geçiren Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı. Timsah, 2. tur karşılaşmasında sahasında ağırladığı Bölgesel Amatör Lig takımı Gölcükspor'a 2-1 mağlup oldu. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısında konuk takım daha baskın oynayan taraftı ve 22'de perdeyi savunma arkasına müthiş bir deparla sarkan Serbay Yağız açtı. Serbay, 37'de de kafayla fileleri havalandırıp Gölcük'ü 2-0 öne geçirdi. Bursaspor 73'te Çağatay Yılmaz ile farkı 1'e indirse de geri dönmeyi başaramadı. 3. tur biletini, Gölcükspor kazandı.

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Timsah bileti kaptırdı
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