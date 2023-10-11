Timsah bileti kaptırdı

Bursaspor, Türkiye Kupası’nda evinde BAL ekibi Gölcükspor’a mağlup oldu. Kırmızı-siyahlıları 3. tura taşıyan gollerin ikisi de Serbay Yağız’dan geldi
TFF 2. Lig'de kötü günler geçiren Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı. Timsah, 2. tur karşılaşmasında sahasında ağırladığı Bölgesel Amatör Lig takımı Gölcükspor'a 2-1 mağlup oldu. A Spor'dan naklen yayınlanankarşılaşmanın ilk yarısında konuk takım daha baskın oynayan taraftı ve 22'de perdeyi savunma arkasına müthiş birdeparla sarkan Serbay Yağız açtı. Serbay, 37'de de kafayla fileleri havalandırıp Gölcük'ü 2-0 öne geçirdi. Bursaspor 73'te ÇağatayYılmaz ile farkı 1'e indirse de geri dönmeyi başaramadı. 3. tur biletini, Gölcükspor kazandı.