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Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:30

Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi

İHA
Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 31 gole ulaşan Lionel Messi, 29 gollü Luis Suarez'i geçerek elemelerde en çok gol atan futbolcu oldu.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 4. grup maçında Arjantin, deplasmanda Peru ile karşı karşıya geldi. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, Lima Ulusal Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Lionel Messi'nin 32. ve 42. dakikalarda attığı gollerle 2-0 kazandı. Grupta oynadığı 4. maçta da galibiyet elde eden mavi-beyazlılar, 12 puanla liderliğini sürdürdü.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri kaydeden Lionel Messi, yeni bir rekora daha imza attı. Elemelerde toplam 31 gole ulaşan yıldız oyuncu, 29 golle Uruguaylı forvet Luis Suarez'e ait olan Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde en fazla gol atan futbolcu rekorunu da eline geçirdi.

MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen 36 yaşındaki Messi, bu sezon 13 maçta 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi
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