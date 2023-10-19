Soyunma odasına gelen telefon en büyük motivasyon

"Son 15 yılda değişim ve çağ atlama yaşandı. Futbolun layıkıyla oynanacağı statlar yapıldı. Bunun yansıması da güzel bir şekilde oluyor." "Sporcu soyunma odasında Cumhurbaşkanının telefonuyla karşılanınca kendini değerli hisseder. Sevgiyi hissetmek önemli bir motivasyon verir." "Bu Milli Takım'ın bir hedefi, bu ülke insanının bir beklentisi var. Önemli olan oraya gitmekti. Almanya evimiz, orada her şeyi yapabiliriz."
Altay'ın 'Büyük Mustafa'sıolarak bu ülkedeki çamurlusahaları da gördünüz,3 Büyükler'i şampiyon dayaptınız. A Milli Takım'aEURO 2000'de çeyrekfinal oynattınız. Kısacaülke futbolunun gelişimindesizin alın teriniz bir haylifazla. Bugün EURO 2032'ninev sahipliğini alan, 2024'egiden bir Türkiye'yiz. Ogünlerden bu günleregelinirken siz neler hissediyorsunuz?
Bir dönemden bahsediyoruz.Statların zeminleriyüzünden maça gitmekistemezdiniz, o zamanlardanbu zamanlara geldik.Gerçekten muhteşem statlaryapıldı. Bir değişim ve çağatlama yaşandı son 15 yılda.İnsanca maç seyredilebilen, futbolunlayıkıyla oynanacağı yerler. Böyle oluncabunun yansıması da farklı oluyor. Bizimdönemimizde o zeminlerde topukontrol etmek için sihirbaz olmakgerekiyordu. Tesisler güzel ama bunları da başarıylataçlandırmak gerekmiyor mu?
Tabii ki tüm yatırımların karşılığıolması gerek. Süreklilik arz etmesi lazım.Biz bunu yapamadık. Evet zaman zamankatıldık, katıldığımızda başarılı olduğumuzzamanlar da oldu ama bir ülkedefutbol sevgisi, kulüplerin uluslararasıbaşarısıyla ya da milli takımınbaşarısıyla doğru orantılıdır.
AĞAÇ FİDEDEN YETİŞİR, SONRA ORMAN OLUR
Tamam gidiyoruz,ev sahipliği alıyoruzama bundan sonranasıl bir planlamayapılması gerek?
arıma bile baktığınızzaman, her şeybir fideden yetişir veağaçlar orman olur.Tarımın altyapısı gibi futbolunaltyapısı da önemli.Gençlere yatırım önemli.Futbol oynanmayabaşladığı ilk gündenbu yana ciddiye alınmadanilerlemiş.Futbolcu yetişirkenönce yaptığı mesleğinkuralları ne,onu öğrenmesigerek. Saygıönemli.Kendine, arkadaşlarına, rakibe,seyirciye. Burada biraz geride kaldık.Kulüplerimizin Avrupa'daki başarıları,Milli Takım'ın turnuva hakkı kazanmasıyeniden heyecanı harekete geçirir. Tümtakımlara pozitif yansır. Lig çekişmeli birlig olsa heyecan daha da artar.
İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK
Milli Takım'da yerli mi, yabancıhoca mı olmalı tartışmaları yapıyoruz.Bugüne kadar başarılarda hepyerli isimler var. Kuntz neden tutmadı,Montella'da ışığı gördünüz mü?
Birinin niye tutmadığını, diğerininniye tuttuğunu söyleyebilmek çokkolay değil. Görünen bir şey var; MilliTakım şu an çok iyi bir jenerasyon yakaladı.Milli takımlar teknik adamınfizik çalışma yapacağı bir yer değil.Futbolcular kulüplerinden hazırgelir. Burada psikolojik ve pratikçalışma yapılır. Farklı takımlardangelen oyuncuların ortak hareket edeceğiortamı sağlamak gerekir. Montellabunu sağladı. Oyuncuların vücutdilinden bunu görüyoruz. MilliTakım ülke insanını üzdüğünde ilgi azalır.Bakışlarda sevgi yoktur. Futbolcu kendinideğersiz hisseder. Kadın voleyboltakımımız başarılı oldu. Bunun değerlendirmesinikim yapacak? Kamuoyu veülke yöneticileri. Soyunma odasınagirer girmez, Cumhurbaşkanı ilekonuşmak sporcunun kendisinideğerli hissetmesine nedenolur. Haltercimiz, okçularımıziçin de durum böyle.Kendilerine değerinverildiğini üst düzeyden,alt düzeye kadarhissetmek sporcuya çalışmaylaelde edilmeyecekbir motivasyon verir.
YÜRÜYÜŞLERİBİLE DEĞİŞİR
Kısa vade 2024, uzun vade 2032 var. Öncelikle2024'te ne yapmalıyız? Siz Almanya'da çalıştınız.Oradaki destekle neler yapabiliriz?
Elimizde potansiyeli olan bir kadro var. Almanya'da çalıştım ama benim orada iki önemli maçım var. Milli Takım'la Münih'te Almanya maçı, bir de Galatasaray'la Köln'de Monaco. Türkiye'de bu turnuva olsa daha farklı bir ortam olmaz. Almanya düzenliyor ama biz evimizde oynayacağız. Buradan pek çok insan gidecek ama oradakiler bize yeter. Bu Milli Takım'ın hedefi, ülke insanının bir beklentisi var. Ali'yle, Mustafa'yla, Robert'le, kiminle olduğun önemli değil. Önemli olan oraya gitmek. Bu ülke insanını mutlu ediyor, güven veriyor. Almanya'da başarıyı devam ettirirsen oradaki vatandaşımızın yürüyüşü bile değişir. Bunu ben yaşadım. Sosyolojik olarak önemli. 2032'ye gelecek olursak; buraya gelecek taraftarlara verilecek hizmet önemli. Sadece stat olarak değil, sosyal yaşam açısı, ulaşım olarak da. Ben bunu da sevmiyorum aslında, yapılacaksa tek ülkede yapılsın. Bizim bu potansiyelimiz var. Çok rahat yaparız. İnşallah İtalyanlar o güne kadar çekilir. İlk 3'e girer miyiz?
Milli maçların havaları çok farklı. Girmişliğimiz var. Yapıldıysa bir kez daha yapılabilir. Son 30 yıllık kadroları değerlendiriyorum Bu son 30 yıldaki en değerli iki kadrodan biri. Biri bizim 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başı. Daha bu kadroya çok isim katılacaktır.
FUTBOL BİR ELEKTRİK OYUNU
Milli Takım'da hoca yerli mi olmalı?
Dünya futbolunun önde gelen ülkelerinebakınca milli takımların başındagenelde o ülke insanı vardır. İngiltere'dePremier Lig'de başı çeken takımlarınhocaları yabancıdır ama milli takımdagöremezsin. Fransa'da, İtalya'da,İspanya'da, Almanya'da bu böyledir.Ben olaya öyle bakmıyorum. Futbolundili ortaktır. Önemli olan bu insanlarlaaynı duyguda buluşmak veyansıtmak. Futbol bir elektrikoyunu. Sadece saha içinde olmaz. Millitakımdaki çalışmalar psikolojiktir.
MONTELLA DOĞRUSUNU YAPTI
Milli Takım'a oyuncu almanın kriterinedir? Montella, F.Bahçe'de oynamayanSamet Akaydın'ı direkt kadroyakoyunca insanlar çok şaşırdı.
Samet ve benzeri örnekler, bunlarınbaşarılı olmak mecburiyeti vardır.Kendi takımında oynamayıp ülkeninen büyük takımında görev yapmak,oyuncuya güveni gösterir.Montella, Samet'i tanıdığı, neler yapabileceğinibildiği için eleştiriyi degöze alarak seçti. Hem kendinehem de sporcuya güven ayrı bir şey.Montella sadece Samet'i değil EmreAkbaba'yı, Ertaç Özbir'i, YunusAkgün'ü, Yusuf Sarı'yı aldı. Kampagirildiğinde Montella'yı tanımayanlar,onunla ilgili bilgiyi kimden alacak?Onlardan. Buradan da negatifbilgi gidemez. Böylece güvenve sempati duygusu oluşur.Zaman kısaydı.Montella doğru yaptı.
ARDA ÇOK ZEKİ
Arda Güler de MilliTakım'a katılacaktır herhaldeÜst üste gelen sakatlıkları,kendini göstermek için çokyüklenmesinden olabilir mi?
Muhtemelen... Fiziksel olarakdeğerlendirmemek gerek.Üzerindeki o yoğun baskı, psikolojikolarak bulunduğu durum busakatlıklara ortam hazırlar. Ardason 30-40 yılda Türk futboluna gelmişen zeki ve yetenekli isimlerden biri.Yaratıcı. Daha katabileceği çok şey var.Kazanılması mümkün olmayan yetenekleronda şu anda var. Fiziksel olarak kendinigeliştirmesi gerek.
FİKİR SORAN OLMADI
Bugüne kadar yaşadığınızşampiyonluklariçinde sizin için en özeli desem?
Hepsi çok özel. Altay'da yaşadığım bir başka.Çünkü Altay'ı Süper Lig'e çıkardık. İlk şampiyonluğumuGalatasaray'da yaşadım. Beşiktaşve Fenerbahçe'de de şampiyonluk yaşayan ilkTürk hoca oldum.Siz artık Türk futbolununüst aklısınız. Çok önemli turnuvalarvar önümüzde. TFF'den arayıpgörüş, fikir alıyorlar mı?Böyle bir çalışma olmadı. Fikir soran şu anakadar yok.
İŞİN KURALINI BİLMEZSEN HAKEMLE MUHATAP OLURSUN
Yetenek doğuştanmıdırhocam?
Öyledir. Çalışarak bazı şeyleri elde edebilirsin. Süper yıldız olamazsın ama iyi bir futbolcu olursun. Saha içinde yapacağını bilirsin. Yaptığın sporun kurallarını öğrenirsin. A sınıf dediğimizpek çok oyuncu hâlâ kuralları bilmiyor. Bilmiyorsan sürekli gidip hakemle muhatap olursun. Türkiye'deki kadar hiçbir ülkede hakemle muhatap olan sporcu grupları görmüyoruz. Bu hakemleri bu kadar konuşmamızın nedenibu mu? Yoksa hakemlerimiz de mi kötü? Nasıl futbolcunun yeteneklisi varsa hakemin de yeteneklisi, yeteneksizi var. Hakemler mahşeristatlarınyalnızinsanları. Ortamlardan etkilenebiliyor, vücut dillerini kullanamıyorlar. İnsanın olduğu her yerde hata oluyor. Artık VAR var. Buna rağmen hataları nasılyorumlarsınız? VAR kararını da bir insan veriyor. VAR'ın futbolun heyecanını öldürdüğünüdüşünüyor musunuz? Futbol kesintiye uğramaması gereken bir spor. Ben VAR'ın 4-5 dakika inceleme yapmasına karşıyım. Sevinci bölüyor. Tekrar aynı duyguyayükselemiyorsun. Ama iyi kullanıldığında faydalı bir sistem.
BURAK'TAN UMUTLUYUM
Gelelimlige. Yarışta G.Sarayile F.Bahçe arayı açtı. Buhafta sonu G.Saray-Beşiktaş derbisivar. Bir tarafta genç yaşına rağmenşampiyonluklar yaşamış OkanBuruk, diğer tarafta çiçeği burnunda BurakYılmaz. Nasıl bir derbi bekliyorsunuz?
İkisi de öğrencim. Çok sevdiğim, başarılı sporculuklarıolan, ikisi de zeki ve sempatik. Okandaha önce başladı, başarıları var. Burak'ın da önüaçık, bu haftaki maçın sonucu ne olursa olsunönü açık. Beşiktaş bu maçta şartlar ne olursaolsun Galatasaray'a kaybeder diye bir şeyyok. Derbilerde neler yaşandığını yıllardır biliyorum.Ne sonuçlar gördük. Her şeye rağmen Burakiçin önemli bir sınav olacak ama sonuç ne olursaolsunBurak'ın geleceğinietkileyecek bir şeyolmaz. Burak'ın antrenörlüğündenson derece umutluyum. Beşiktaş, Burak Yılmaz'la devametmeli mi?Dışarıdan benim fikir söylemem doğruolmaz ama yönetim değişecekse, yeni bir teknikadam gelecekse bile o da Burak Yılmaz'la devam edebilir.Burak daha yolun başında. Asistanlık dönemini eniyi şekilde götürebilir. Derbide kadro olarak şanslar nasıl?Galatasaray bir adım önde görünüyor ama yıllarcabunu yaşadığım için her şey olabilir.
F.BAHÇE SON 40-50 YILIN EN İYİ KADROSUNU KURDU
Fenerbahçe'yi şampiyon yapan ilk Türkhocasınız. Bu sezon şampiyon olur mu?
Çok iddialı olmasın ama Fenerbahçe belkide son 40-50 yılın en iyi kadrosunu kurdu.Çok kaliteli oyunculara sahip oldular.. Yenilgisiz gidiyor. Bu, baskı oluşturur mu?
Namağlup olan takımı yenmek isteyen rakiplerdaha hırslı oynayabilir. Bunu ilk ben başarayım,ben yeneyim düşüncesi olur. Bu da dezavantajolabilir. Ama Fenerbahçe, tecrübeli ve sahaiçi liderleri olan bir takım. Yabancı sayısı çok tartışılan bir konu,yorumunuz nedir? Kaliteli yabancılar, yerlilerioynatmak açısından etkili midir?
İyi futbolcularla seyredilir hale gelenbir dal futbol. Ekip arkadaşların,potansiyelini ortaya çıkarmak içinetkendir. Saha içi denen bir dil var. Milli Takım'ın oynadığıson maçlara bakarsanız Galatasaray ve Fenerbahçeağırlıklı oynayanı, oynamayanı görev yapıyor. Bu birrekabet. Senin potansiyelin varsa önünün kesilmeihtimali olmaz. Son örneği Arda Güler.Yerlisi, yabancısı yok. İyisi var, kötüsü var.85 milyonluk bir ülke için bu yabancı sayısı fazlaama madem uluslararası rekabetin içindesin, ayakuyduracaksın ama madden zaten uyduramıyorsun.Liginin değerinin diğerlerinin yanındaesamesi okunmuyor. Avrupa'da bir kazananburada 2-3 kazanıyor. Milli Takım'dagörev yapanlara bakınca Türkiye kısmende olsa ihracatçı bir konuma dagirdi. Yabancı sayısında, artılısistemleri sevmiyorum.Rakam düz olmalı.
AVRUPA'DA SONUNA KADAR GİDER
Bu sene Avrupa'da bir kupa gelir mi?
Fenerbahçe bu kadrosuyla yolun sonuna kadargidebilir. Beşiktaş için son oynadığı karşılaşmapsikolojik olarak bir olumsuzluk yaratmışolabilir ama büyük bir camia. 3'ü de gruptançıkar. F.Bahçe'nin yolu daha açık görünüyor. G.Saray'ın şansını nasıl görüyorsunuz?
Kopenhag maçı benim için sürpriz oldu.Orada düşündüğümü yapsa 6 puan olacaktıve çıkması garanti gibi olacaktı. Galatasaray,Kopenhag karşısında 2-0'dan döndü. Hertakım her takımdan puan alabilir.