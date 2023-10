Soyunma odasına gelen telefon en büyük motivasyon

Bir dönemden bahsediyoruz.Statların zeminleriyüzünden maça gitmekistemezdiniz, o zamanlardanbu zamanlara geldik.İnsanca maç seyredilebilen, futbolunlayıkıyla oynanacağı yerler. Böyle oluncabunun yansıması da farklı oluyor.gerekiyordu.Tabii ki tüm yatırımların karşılığıolması gerek. Süreklilik arz etmesi lazım.Biz bunu yapamadık. Evet zaman zamankatıldık, katıldığımızda başarılı olduğumuzzamanlar da oldu amaarıma bile baktığınızzaman,Tarımın altyapısı gibi futbolunaltyapısı da önemli.Gençlere yatırım önemli.Futbolcu yetişirkenönce yaptığı mesleğinkuralları ne,onu öğrenmesigerek.Kulüplerimizin Avrupa'daki başarıları,Milli Takım'ın turnuva hakkı kazanmasıyeniden heyecanı harekete geçirir. Tümtakımlara pozitif yansır. Lig çekişmeli birlig olsa heyecan daha da artar.Birinin niye tutmadığını, diğerininniye tuttuğunu söyleyebilmek çokkolay değil. Görünen bir şey var; MilliTakım şu an çok iyi bir jenerasyon yakaladı.Farklı takımlardangelen oyuncuların ortak hareket edeceğiortamı sağlamak gerekir.MilliTakım ülke insanını üzdüğünde ilgi azalır.Bakışlarda sevgi yoktur. Futbolcu kendinideğersiz hisseder. Kadın voleyboltakımımız başarılı oldu. Bunun değerlendirmesinikim yapacak? Kamuoyu veülke yöneticileri. Soyunma odasınagirer girmez, Cumhurbaşkanı ilekonuşmak sporcunun kendisinideğerli hissetmesine nedenolur. Haltercimiz, okçularımıziçin de durum böyle.Elimizde potansiyeli olan bir kadro var. Almanya'da çalıştım ama benim orada iki önemli maçım var. Milli Takım'la Münih'te Almanya maçı, bir de Galatasaray'la Köln'de Monaco. Türkiye'de bu turnuva olsa daha farklı bir ortam olmaz. Almanya düzenliyor ama biz evimizde oynayacağız. Buradan pek çok insan gidecek ama oradakiler bize yeter. Bu Milli Takım'ın hedefi, ülke insanının bir beklentisi var. Ali'yle, Mustafa'yla, Robert'le, kiminle olduğun önemli değil. Önemli olan oraya gitmek. Bu ülke insanını mutlu ediyor, güven veriyor. Almanya'da başarıyı devam ettirirsen oradaki vatandaşımızın yürüyüşü bile değişir. Bunu ben yaşadım. Sosyolojik olarak önemli. 2032'ye gelecek olursak; buraya gelecek taraftarlara verilecek hizmet önemli. Sadece stat olarak değil, sosyal yaşam açısı, ulaşım olarak da. Ben bunu da sevmiyorum aslında, yapılacaksa tek ülkede yapılsın. Bizim bu potansiyelimiz var. Çok rahat yaparız. İnşallah İtalyanlar o güne kadar çekilir.Milli maçların havaları çok farklı. Girmişliğimiz var. Yapıldıysa bir kez daha yapılabilir. Son 30 yıllık kadroları değerlendiriyorum Bu son 30 yıldaki en değerli iki kadrodan biri. Biri bizim 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başı. Daha bu kadroya çok isim katılacaktır.Dünya futbolunun önde gelen ülkelerinebakınca milli takımların başındagenelde o ülke insanı vardır. İngiltere'dePremier Lig'de başı çeken takımlarınhocaları yabancıdır ama milli takımdagöremezsin. Fransa'da, İtalya'da,İspanya'da, Almanya'da bu böyledir.Ben olaya öyle bakmıyorum.Sadece saha içinde olmaz. Millitakımdaki çalışmalar psikolojiktir.Samet ve benzeri örnekler, bunlarınbaşarılı olmak mecburiyeti vardır.Montella, Samet'i tanıdığı, neler yapabileceğinibildiği için eleştiriyi degöze alarak seçti. Hem kendinehem de sporcuya güven ayrı bir şey.Montella sadece Samet'i değilaldı. Kampagirildiğinde Montella'yı tanımayanlar,onunla ilgili bilgiyi kimden alacak?Onlardan. Buradan da negatifbilgi gidemez. Böylece güvenve sempati duygusu oluşur.Arda... Fiziksel olarakdeğerlendirmemek gerek.Ardason 30-40 yılda Türk futboluna gelmişen zeki ve yetenekli isimlerden biri.Yaratıcı. Daha katabileceği çok şey var.Kazanılması mümkün olmayan yetenekleronda şu anda var. Fiziksel olarak kendinigeliştirmesi gerek.BugüneHepsi çok özel. Altay'da yaşadığım bir başka.Çünkü Altay'ı Süper Lig'e çıkardık. İlk şampiyonluğumuGalatasaray'da yaşadım. Beşiktaşve Fenerbahçe'de de şampiyonluk yaşayan ilkTürk hoca oldum.SizBöyle bir çalışma olmadı. Fikir soran şu anakadar yok.YetenekÖyledir. Çalışarak bazı şeyleri elde edebilirsin. Süper yıldız olamazsın ama iyi bir futbolcu olursun. Saha içinde yapacağını bilirsin. Yaptığın sporun kurallarını öğrenirsin.Bilmiyorsan sürekli gidip hakemle muhatap olursun. Türkiye'deki kadar hiçbir ülkede hakemle muhatap olan sporcu grupları görmüyoruz. BuNasıl futbolcunun yeteneklisi varsa hakemin de yeteneklisi, yeteneksizi var.Ortamlardan etkilenebiliyor, vücut dillerini kullanamıyorlar. İnsanın olduğu her yerde hata oluyor. AVAR kararını da bir insan veriyor. VAR'ınFutbol kesintiye uğramaması gereken bir spor. Ben VAR'ın 4-5 dakika inceleme yapmasına karşıyım.Ama iyi kullanıldığında faydalı bir sistem.İkisi de öğrencim. Çok sevdiğim, başarılı sporculuklarıolan, ikisi de zeki ve sempatik. Okandaha önce başladı, başarıları var. Burak'ın da önüaçık, bu haftaki maçın sonucu ne olursa olsunönü açık.Derbilerde neler yaşandığını yıllardır biliyorum.Ne sonuçlar gördük. Her şeye rağmen Burakiçin önemli bir sınav olacak ama sonuç ne olursaolsunBurak'ın geleceğinietkileyecek bir şeyolmaz. Burak'ın antrenörlüğündenson derece umutluyum.Dışarıdan benim fikir söylemem doğruolmaz ama yönetim değişecekse, yeni bir teknikadam gelecekse bile o da Burak Yılmaz'la devam edebilir.Burak daha yolun başında. Asistanlık dönemini eniyi şekilde götürebilir.Galatasaray bir adım önde görünüyor ama yıllarcabunu yaşadığım için her şey olabilir.Çok iddialı olmasın ama Fenerbahçe belkideÇok kaliteli oyunculara sahip oldular..Namağlup olan takımı yenmek isteyen rakiplerdaha hırslı oynayabilir. Bunu ilk ben başarayım,ben yeneyim düşüncesi olur. Bu da dezavantajolabilir. Amaİyi futbolcularla seyredilir hale gelenbir dal futbol. Ekip arkadaşların,potansiyelini ortaya çıkarmak içinetkendir. Saha içi denen bir dil var. Milli Takım'ın oynadığıson maçlara bakarsanız Galatasaray ve Fenerbahçeağırlıklı oynayanı, oynamayanı görev yapıyor. Bu birrekabet.85 milyonluk bir ülke için bu yabancı sayısı fazlaama madem uluslararası rekabetin içindesin, ayakuyduracaksın ama madden zaten uyduramıyorsun.Liginin değerinin diğerlerinin yanındaesamesi okunmuyor. Avrupa'da bir kazananburada 2-3 kazanıyor. Milli Takım'dagörev yapanlara bakınca Türkiye kısmende olsa ihracatçı bir konuma dagirdi.Fenerbahçe bu kadrosuyla yolun sonuna kadargidebilir. Beşiktaş için son oynadığı karşılaşmapsikolojik olarak bir olumsuzluk yaratmışolabilir ama büyük bir camia. 3'ü de gruptançıkar. F.Bahçe'nin yolu daha açık görünüyor.Kopenhag maçı benim için sürpriz oldu.Orada düşündüğümü yapsa 6 puan olacaktıve çıkması garanti gibi olacaktı. Galatasaray,Kopenhag karşısında 2-0'dan döndü. Hertakım her takımdan puan alabilir.