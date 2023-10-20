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Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:50

Galatasaray haberleri: Yeni anlaşma birinci ağızdan onaylandı! Okan Buruk'a doğum gününde sözleşme müjdesi...

Galatasaray haberleri: Yeni anlaşma birinci ağızdan onaylandı! Okan Buruk’a doğum gününde sözleşme müjdesi...

SABAH Spor’un daha önce yazdığı Okan Buruk’a yeni kontrat haberi dün birinci ağızdan açıklandı. Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk'un da 50. yaş gününde Başkan Dursun Özbek daha önce Sabah Spor'un sayfalarına taşıdığı, 'Şampiyon hocaya yeni kontrat' haberini de resmileştirdi. İşte detaylar.

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk'un da 50. yaş günü kutlandı. Başkan Dursun Özbek daha önce Sabah Spor'un sayfalarına taşıdığı, 'Şampiyon hocaya yeni kontrat' haberini de resmileştirdi. Özbek, "Hem doğum günü kutlaması için hem de bu sene yapacağımız anlaşmayı da yaptık. Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hocam Galatasaray'a yakışan bir insan" dedi. Başkan'a teşekkür eden Buruk, "16 aydır beraberiz. Çok güzel günler geçirdim. Benim isteğim aynı performansı hep birlikte sürdürmek. Kazandıkça bu performansımız devam edecek zaten" diye konuştu. Tecrübeli teknik adamın ücretinin 45 milyon TL'ye çıkartıldığı öğrenildi.

OKAN BURUK TERİM'İN PEŞİNDE
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon takımı şampiyonluğa götürdüğü süreçte iç sahadaki derbi galibiyetleri ile öne çıkmıştı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon da Trabzonspor mücadelesi ile büyük maçlardaki etkisine devam ederken Fatih Terim'i yakalamak için de yarın kulübede olacak. Sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada çıktığı F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor (2) müsabakalarından galibiyetle ayrılan Buruk, yarın da kazanırsa Fatih Terim'in ardından iç sahada üst üste 5 derbi kazanan ikinci teknik direktör olacak.

DERBİ ÖNCESİ ZİYECH MÜJDESİ
BU sezon ikisi Süper Lig, biri de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde olmak üzere sadece 3 maçta forma giyen Ziyech'ten Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a sevindirici haber geldi. En son 23 Eylül'deki Başakşehir karşılaşmasında görev alan ve ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 mücadeleyi kaçıran Faslı oyuncu dün takımla çalıştı. Buruk'un görev vermesi halinde oynayabilecek

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Galatasaray haberleri: Yeni anlaşma birinci ağızdan onaylandı! Okan Buruk'a doğum gününde sözleşme müjdesi...
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